El viernes 17 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, mientras mercados siguen atentos a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de la inflación y las tensiones geopolíticas internacionales.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.397. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.398 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.01% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.317 y se vende a S/ 3.397, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.380 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra una jornada de comportamiento mixto frente a las principales monedas de América Latina, en un mercado que sigue atento a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de la inflación y las tensiones geopolíticas internacionales.

En Perú, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable gracias a los sólidos fundamentos macroeconómicos y a la expectativa de que el Banco Central de Reserva continúe favoreciendo la estabilidad del sol.

En los mercados bursátiles latinoamericanos, la sesión presenta un desempeño dispar. La Bolsa de Valores de Lima opera con cautela, mientras que plazas como Brasil, México, Chile y Argentina reflejan movimientos mixtos, influenciadas por el comportamiento de Wall Street, la temporada de resultados corporativos y la evolución de los precios de las materias primas, especialmente el petróleo y los metales.

Los inversionistas también siguen de cerca las noticias sobre comercio internacional y las perspectivas de crecimiento global.