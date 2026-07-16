Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El jueves 16 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras mercados siguen atentos a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de la inflación y las tensiones geopolíticas internacionales.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.65% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.317 y se vende a S/ 3.397, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.370 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

Dólar
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¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra una jornada de comportamiento mixto frente a las principales monedas de América Latina, en un mercado que sigue atento a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de la inflación y las tensiones geopolíticas internacionales.

En los mercados bursátiles latinoamericanos, la sesión presenta un desempeño dispar. La Bolsa de Valores de Lima opera con cautela, mientras que plazas como Brasil, México, Chile y Argentina reflejan movimientos mixtos, influenciadas por el comportamiento de Wall Street, la temporada de resultados corporativos y la evolución de los precios de las materias primas, especialmente el petróleo y los metales.

Los inversionistas también siguen de cerca las noticias sobre comercio internacional y las perspectivas de crecimiento global.

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