El miércoles 15 de julio, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, en medio de cautela de los inversionistas que siguen de cerca la evolución del escenario internacional, las expectativas sobre las tasas de interés y el desempeño de las principales economías.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.386. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.392 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.65% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.317 y se vende a S/ 3.397, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.370 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La moneda estadounidense se mantiene relativamente firme frente al sol, en un contexto de cautela de los inversionistas que siguen de cerca la evolución del escenario internacional, las expectativas sobre las tasas de interés y el desempeño de las principales economías.

En los mercados bursátiles de América Latina, la jornada comenzó con un tono mixto, reflejando la incertidumbre de los inversionistas ante el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el repunte de los precios del petróleo.

Estas preocupaciones también influyeron en Wall Street, donde las acciones tecnológicas lideraban las caídas, mientras los operadores evaluaban el posible impacto de un mayor costo de la energía sobre la inflación y el crecimiento económico.