Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El viernes 15 de agosto elcomenzó el día con un descenso, tras datos de la economía estadounidense que redujeron las apuestas de un recorte mayor de tasas de interés por parte de la

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.563. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.575 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 4.95% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

LEA TAMBIÉN:Dólar cede y oro se afianza: 2 datos que encienden alertas en EE.UU. y cambian tendencia

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.540 y se vende a S/ 3.570, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.355 a la compra y S/ 3.355 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina operaban con pérdidas tras la apertura del día anterior, en medio de un avance global del dólar tras datos de la economía estadounidense que redujeron las apuestas de un recorte mayor de tasas de interés por parte de la

Los precios al productor en aumentaron más de lo esperado en julio, en medio de un repunte de los costos de servicios y bienes, lo que sugiere un repunte más amplio de la inflación en los próximos meses.

En la oportunidad también se reportó una baja en el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de ayuda por desempleo durante la semana pasada, en un contexto de escasos despidos.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este jueves 14 de agosto?
Dólar a la baja en Perú: ¿Hasta cuánto podría bajar la divisa estadounidense?
Dólar: bancos y analistas ajustan expectativas para fin de año en encuesta del BCRP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.