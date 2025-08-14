El jueves 14 de agosto el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, en medio de expectativas por un pronto recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, a la luz de los últimos datos en la mayor economía del mundo.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.541. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.543 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.80% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.530 y se vende a S/ 3.550, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.533 a la compra y S/ 3.537 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el día anterior, aunque en rangos acotados, en medio de una baja global del dólar y expectativas de un pronto recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, a la luz de los últimos datos en la mayor economía del mundo.

El dólar cayó por segunda sesión consecutiva, un día después de que una lectura de la inflación de Estados Unidos elevó las expectativas de un recorte de tasas de la Fed el próximo mes. La renovada presión del presidente Donald Trump por tasas más bajas se sumó a la liquidación.

La divisa estadounidense retrocedía alrededor de un 0.2% frente a una cesta de seis importantes monedas que componen el índice dólar.