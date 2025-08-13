Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El miércoles 13 de agosto el comenzó el día con un ligero descenso, tras un dato de inflación en Estados Unidos que reafirmó las expectativas de un recorte en las tasas por parte de la en septiembre.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.530. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.529 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.17% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.520 y se vende a S/ 3.540, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.518 a la compra y S/ 3.525 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían ganancias en los primeros negocios del día anterior, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales tras un dato de inflación en que reafirmó las expectativas de un recorte en las tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron de forma moderada en julio, aunque el encarecimiento de los productos debido a los aranceles a la importación hizo que el índice de inflación subyacente registrara su mayor alza en seis meses.

Este dato deja intactos los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés de la el mes que viene, apostaron el martes los operadores de futuros ligados al tipo de interés oficial de la Fed.

