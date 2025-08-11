El lunes 11 de agosto el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de apuestas por recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tras datos económicos débiles y nominaciones al banco central por parte del presidente Donald Trump.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.534. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.525 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.27% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.520 y se vende a S/ 3.540, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.527 a la compra y S/ 3.535 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el viernes pasado, pese a un avance del dólar en los mercados externos, en medio de apuestas por recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tras datos económicos débiles y nominaciones al banco central por parte del presidente Donald Trump.

El dólar avanzaba el viernes, pero se dirige a una pérdida semanal tras datos del sector laboral, del inmobiliario y servicios que apuntan a una desaceleración de la mayor economía del mundo, lo que hizo recalibrar las apuestas sobre recortes en la tasa por parte de la Fed en septiembre y más adelante.

Autoridades del banco central se manifestaron esta semana a favor de reducciones del costo del crédito en septiembre, a la espera también de los datos inflacionarios debido a los aranceles impuestos a los socios comerciales de Estados Unidos.