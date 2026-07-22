Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El miércoles 22 de julio, el dólar en Perú comenzó el día sin variación, mientras inversionistas permanecen atentos a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y al contexto geopolítico internacional.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.13% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.337 y se vende a S/ 3.417, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.380 a la compra y S/ 3.405 a la venta.

Dólar. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
Dólar. (Foto: Joel Alonzo | GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los analistas señalan que la moneda estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango acotado, apoyada por la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, aunque los inversionistas permanecen atentos a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y al contexto geopolítico internacional.

Los inversionistas siguen de cerca la evolución de los precios del petróleo, las tensiones geopolíticas y las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de interés en Estados Unidos, factores que han incrementado la volatilidad en los mercados financieros internacionales durante las últimas semanas.

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