El martes 21 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los inversionistas permanecen atentos a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y al contexto geopolítico internacional.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.387. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.403 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.16% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.337 y se vende a S/ 3.417, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.380 a la compra y S/ 3.405 a la venta.

Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los analistas señalan que la moneda estadounidense continúa moviéndose dentro de un rango acotado, apoyada por la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, aunque los inversionistas permanecen atentos a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y al contexto geopolítico internacional.

En el ámbito regional, las principales bolsas latinoamericanas comenzaron la semana con un comportamiento mixto, en un escenario marcado por la cautela de los mercados globales.

Los inversionistas siguen de cerca la evolución de los precios del petróleo, las tensiones geopolíticas y las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de interés en Estados Unidos, factores que han incrementado la volatilidad en los mercados financieros internacionales durante las últimas semanas.