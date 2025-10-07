Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El martes 7 de octubre el dólar en Perú comenzó el día y las perspectivas de nuevos recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.446. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.463 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, , que fue de S/ 3.761.

LEA TAMBIÉN: Dólar se depreció a S/ 3.473 en setiembre: ¿rebotará en octubre?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.440 y se vende a S/ 3.465, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.455 a la compra y S/ 3.465 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, en el inicio de una semana en que la atención de los inversores se mantendrá en el cierre parcial del Gobierno estadounidense y las perspectivas de nuevos recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

En medio de la ausencia de datos oficiales por la paralización del Gobierno, datos de Haver Analytics mostraron que el número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó modestamente la última semana de septiembre, lo que apunta a un nivel de despidos aún bajo a pesar de que la contratación se ha estancado.

En medio del escenario incierto, los inversores esperan un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de este mes, y otra rebaja de 25 puntos en diciembre.

TE PUEDE INTERESAR

Confianza en el sol: dólar débil y fundamentos sólidos lo respaldan
Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este lunes 6 de octubre?
Cotización del dólar cerró en su nivel más bajo en cinco años

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.