El martes 30 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, debido a la incertidumbre de los inversores sobre un posible cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos ante la falta de acuerdo para el financiamiento de la primera economía mundial.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.469. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.480 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.47% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

LEA TAMBIÉN: Oro alcanza nuevo récord impulsado por dólar débil y riesgo de cierre

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.460 y se vende a S/ 3.490, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.475 a la compra y S/ 3.495 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían este martes, y se encaminaban a un avance mensual, respaldadas en la sesión por un descenso general del dólar, debido a la incertidumbre de los inversores sobre un posible cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos ante la falta de acuerdo para el financiamiento de la primera economía mundial.

Washington se preparaba el martes para un inminente cierre del Gobierno, ya que parecía improbable que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para prolongar la financiación más allá de la medianoche.

Los Departamentos de Trabajo y Comercio anunciaron que sus agencias de estadística suspenderán la publicación de datos económicos si ocurre el cierre, incluido el esperado informe de empleo mensual de septiembre, crucial para la toma de decisiones dentro de la Reserva Federal.