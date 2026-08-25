El martes 25 de agosto, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, mientras que los mercados permanecen atentos a las decisiones y señales del Banco Central de Reserva del Perú, así como a la evolución de la economía estadounidense.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.344. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.347 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un descenso acumulado del 0.59% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.299 y se vende a S/ 3.379, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.335 a la compra y S/ 3.355 a la venta.

Precio del dólar en Perú. (Foto: César Campos / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el ámbito local, el comportamiento del dólar está vinculado a la oferta y demanda de divisas, el desempeño de las exportaciones y el flujo de dólares generado por sectores como la minería. El mercado también permanece atento a las decisiones y señales del Banco Central de Reserva del Perú, así como a la evolución de la economía estadounidense.

A nivel internacional, los mercados siguen sensibles a la evolución de las tensiones geopolíticas y a sus posibles efectos sobre los precios de las materias primas, las tasas de interés y la fortaleza global del dólar. Para Perú, estos factores son especialmente relevantes debido al peso de la minería y de los metales en las exportaciones.

En ese contexto, cualquier aumento de la incertidumbre internacional podría generar mayor demanda por activos considerados seguros y presionar al dólar, mientras que un escenario externo más favorable podría mantener el sol relativamente firme.