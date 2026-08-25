Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El martes 25 de agosto, el dólar en Perú cerró el día con un descenso, mientras que los mercados permanecen atentos a las decisiones y señales del Banco Central de Reserva del Perú, así como a la evolución de la economía estadounidense.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un descenso acumulado del 0.59% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.299 y se vende a S/ 3.379, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.335 a la compra y S/ 3.355 a la venta.

Precio del dólar en Perú. (Foto: César Campos / GEC)
Precio del dólar en Perú. (Foto: César Campos / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el ámbito local, el comportamiento del dólar está vinculado a la oferta y demanda de divisas, el desempeño de las exportaciones y el flujo de dólares generado por sectores como la minería. El mercado también permanece atento a las decisiones y señales del Banco Central de Reserva del Perú, así como a la evolución de la economía estadounidense.

En ese contexto, cualquier aumento de la incertidumbre internacional podría generar mayor demanda por activos considerados seguros y presionar al dólar, mientras que un escenario externo más favorable podría mantener el sol relativamente firme.

TE PUEDE INTERESAR

Audaz plan del jefe del Tesoro termina golpeando al dólar: “Es la principal víctima”
Dólar en septiembre: estos son los tres escenarios para el tipo de cambio en Perú
Dólar borra ganancias ante el sol este año: ¿qué pasa con ahorros en esa moneda?
Dólar se desinfla: borra ganancias que acumulaba frente al sol en 2026, ¿hora de vender?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.