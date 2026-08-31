El lunes 31 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, mientras los mercados siguen atentos a la evolución de los mercados globales, los precios de las materias primas y las expectativas económicas y políticas internas.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.357. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.358 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un descenso acumulado del 0.18% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.170 y se vende a S/ 3.349, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.345 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

Dólar. (Foto: Cesar Campos / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el frente internacional, el dólar encuentra respaldo en la cautela de los mercados ante las señales de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los inversionistas evalúan el discurso más restrictivo de algunos funcionarios de la Fed y aguardan nuevos datos económicos, especialmente los relacionados con el empleo, que podrían influir en las próximas decisiones sobre las tasas de interés.

A esto se suma la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán, que está elevando la volatilidad y favoreciendo una mayor demanda por activos considerados refugio.

Para Perú, el escenario combina la fortaleza internacional del dólar con factores locales que han contribuido a mantener relativamente estable al sol. El tipo de cambio interbancario cerró la semana pasada con un promedio de S/3.3534, mientras que el mercado sigue atento a la evolución de los mercados globales, los precios de las materias primas y las expectativas económicas y políticas internas.

Síguenos en YouTube Perú