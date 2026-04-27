El lunes 27 de abril, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento. Ello en un contexto en donde la divisa estadounidense ha perdido algo de fuerza en abril, lo que ha permitido que varias monedas de la región muestren cierta recuperación apoyadas también por el atractivo de tasas de interés más altas .

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.504. Cabe mencionar que el viernes cerró la jornada S/ 3.488 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.70% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.470 y se vende a S/ 3.510, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.467 a la compra y S/ 3.478 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar inicia la semana con un comportamiento mixto frente a las monedas latinoamericanas, en un contexto marcado por la volatilidad global. Por un lado, la divisa estadounidense ha perdido algo de fuerza en abril, lo que ha permitido que varias monedas de la región muestren cierta recuperación apoyadas también por el atractivo de tasas de interés más altas .

Sin embargo, el panorama no es uniforme. Factores externos como las tensiones geopolíticas y el precio del petróleo han impulsado episodios de aversión al riesgo, favoreciendo al dólar en algunos momentos recientes . En ese entorno, monedas más sensibles, como el sol peruano, han mostrado retrocesos puntuales ante la incertidumbre política interna .

En síntesis, la semana arranca con un equilibrio inestable: el dólar ya no domina con la misma claridad que en otros periodos, pero sigue fortaleciéndose cuando aumentan los riesgos globales, mientras las monedas latinoamericanas alternan entre recuperación y presión según el contexto internacional y local.