El jueves 29 de febrero, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento. mientras los mercados latinoamericanos mostraron un comportamiento cauteloso debido al aumento de tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.457. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.450 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.26% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.430 y se vende a S/ 3.460, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.436 a la compra y S/ 3.444 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los mercados latinoamericanos mostraron este jueves un comportamiento cauteloso debido al aumento de tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente.

Predominó un tono de aversión al riesgo, con leves caídas en las bolsas y depreciación moderada de algunas monedas frente al dólar. Sin embargo, el alza en los precios del petróleo y otras materias primas brindó cierto soporte a economías exportadoras como Colombia y Brasil.

En general, la región se movió en línea con la incertidumbre global, manteniendo un desempeño mixto y defensivo.