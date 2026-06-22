Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El lunes 22 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras analistas siguen atentos a los factores externos, especialmente las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y la evolución de los mercados internacionales.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.56% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.391 y se vende a S/ 3.311, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.360 a la compra y S/ 3.390 a la venta.

Dólar en Perú. (Foto: GEC)
Dólar en Perú. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mantiene una tendencia relativamente estable en el mercado peruano y se ubica alrededor de los S/ 3.38 por unidad, favorecido por una mayor fortaleza del sol y una menor presión cambiaria en las últimas semanas.

Los analistas siguen atentos a los factores externos, especialmente las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y la evolución de los mercados internacionales.

En América Latina, las principales bolsas muestran un comportamiento mixto al inicio de la semana. Los inversionistas evalúan las perspectivas de crecimiento económico de la región, así como el impacto de la política monetaria estadounidense sobre los flujos de capital hacia los mercados emergentes. La cautela predomina mientras se esperan nuevos indicadores económicos globales.

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