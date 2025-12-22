El lunes 22 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, tras un alza de tasas por parte del Banco de Japón y leves expectativas sobre un posible pronto recorte del costo del crédito por parte de la Reserva Federal tras datos del empleo en Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.362. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.368 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.45% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.362 a la compra y S/ 3.372 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el viernes pasado, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras un alza de tasas por parte del Banco de Japón y leves expectativas sobre un posible pronto recorte del costo del crédito por parte de la Reserva Federal tras datos del empleo en Estados Unidos.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 2.7% interanual en noviembre, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC avanzaría un 3.1%.

Tras el dato del empleo, los operadores aumentaron a un 28% la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en enero, frente al 26.6% anterior a la publicación de las cifras de inflación, lo que provocó un ligero retroceso del dólar en la víspera.