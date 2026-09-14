Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El lunes 14 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han elevado el precio del petróleo y reforzado la demanda por activos considerados refugio, como el dólar.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.03% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.299 y se vende a S/ 3.379, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.350 a la compra y S/ 3.375 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: GEC)
Tipo de cambio. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el plano internacional, el billete verde gana terreno frente a las principales monedas. El movimiento responde, entre otros factores, al incremento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que ha elevado el precio del petróleo y reforzado la demanda por activos considerados refugio, como el dólar.

Este escenario, junto con el alza del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, favorece al dólar y podría generar presiones sobre las monedas de mercados emergentes, incluido el sol peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Dólar en Perú: ¿por qué el miércoles se sabrá si cerrará el año al alza o a la baja?
Cotización del dólar: ¿seguirá la tendencia a la baja en las próximas semanas?
Créditos hipotecarios se aceleran ante caída del dólar, ¿cuánto se abaratan departamentos?
Alquiler de vivienda se encarecería con baja del dólar, ¿para quiénes?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.