El lunes 14 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, mientras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han elevado el precio del petróleo y reforzado la demanda por activos considerados refugio, como el dólar.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.381. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.365 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.03% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.299 y se vende a S/ 3.379, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.350 a la compra y S/ 3.375 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En el plano internacional, el billete verde gana terreno frente a las principales monedas. El movimiento responde, entre otros factores, al incremento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que ha elevado el precio del petróleo y reforzado la demanda por activos considerados refugio, como el dólar.

A ello se suma la expectativa sobre la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed). El mercado asigna una probabilidad cercana al 90% a un incremento de las tasas de interés esta semana, luego de que la inflación estadounidense de agosto resultara más elevada de lo esperado.

Este escenario, junto con el alza del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, favorece al dólar y podría generar presiones sobre las monedas de mercados emergentes, incluido el sol peruano.