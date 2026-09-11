Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El viernes 11 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de expectativas de que la Reserva Federal pueda subir las tasas de interés en su próxima reunión.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.30% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.309 y se vende a S/ 3.389, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.350 a la compra y S/ 3.380 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense muestra un comportamiento de fortaleza moderada en los mercados internacionales. Uno de los principales factores detrás de este movimiento es la inflación estadounidense. El índice de precios al consumidor aumentó 0.4% en agosto y acumuló una inflación anual de 3.4%, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal pueda subir las tasas de interés en su próxima reunión.

En el contexto internacional, el dólar también se beneficia de la incertidumbre geopolítica y del aumento de los precios del petróleo, relacionados con las tensiones en Medio Oriente.

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