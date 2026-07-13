Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El lunes 13 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero aumento, en un contexto de cautela de los inversionistas que siguen de cerca la evolución del escenario internacional, las expectativas sobre las tasas de interés y el desempeño de las principales economías.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado de 0.89% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.317 y se vende a S/ 3.397, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.380 a la compra y S/ 3.405 a la venta.

Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La moneda estadounidense se mantiene relativamente firme frente al sol, en un contexto de cautela de los inversionistas que siguen de cerca la evolución del escenario internacional, las expectativas sobre las tasas de interés y el desempeño de las principales economías.

Estas preocupaciones también influyeron en Wall Street, donde las acciones tecnológicas lideraban las caídas, mientras los operadores evaluaban el posible impacto de un mayor costo de la energía sobre la inflación y el crecimiento económico.

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