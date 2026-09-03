El jueves 3 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán elevó la demanda por activos considerados refugio y el incremento del precio del petróleo genera nuevas preocupaciones sobre inflación y política monetaria.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.362. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.364 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una variación acumulada del 0% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.309 y se vende a S/ 3.389, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.345 a la compra y S/ 3.370 a la venta.

Dólar. (Foto: Cesar Campos / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Para el mercado peruano, el comportamiento internacional del dólar constituye uno de los principales factores a seguir, aunque la solidez del sol y los flujos de oferta y demanda locales pueden limitar movimientos bruscos.

En las próximas sesiones, los inversionistas estarán atentos principalmente a las nuevas señales de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés y a los datos económicos de Estados Unidos.

La combinación de tensiones geopolíticas, petróleo más caro y expectativas sobre la Fed podría mantener al dólar con cierta presión alcista a nivel global, mientras que en Perú el tipo de cambio continuaría moviéndose alrededor de la zona de S/ 3.36.