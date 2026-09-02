Dólar. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
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Redacción Gestión
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El miércoles 2 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras que la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán elevó la demanda por activos considerados refugio y el incremento del precio del petróleo genera nuevas preocupaciones sobre inflación y política monetaria.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.06% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.309 y se vende a S/ 3.389, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.365 a la venta.

Precio del dólar en Perú. (Foto: César Campos / GEC)
Precio del dólar en Perú. (Foto: César Campos / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Para el mercado peruano, el comportamiento internacional del dólar constituye uno de los principales factores a seguir, aunque la solidez del sol y los flujos de oferta y demanda locales pueden limitar movimientos bruscos.

La combinación de tensiones geopolíticas, petróleo más caro y expectativas sobre la Fed podría mantener al dólar con cierta presión alcista a nivel global, mientras que en Perú el tipo de cambio continuaría moviéndose alrededor de la zona de S/ 3.36.

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