Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El jueves 27 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, mientras el principal foco está puesto en Estados Unidos y las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.59% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.280 y se vende a S/ 3.360, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.335 a la compra y S/ 3.360 a la venta.

Dólar. Fotos: Jorge Cerdan/@photo.gec
Dólar. Fotos: Jorge Cerdan/@photo.gec

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar se mantiene estable en el mercado peruano este jueves 27 de agosto, con el tipo de cambio interbancario moviéndose alrededor de S/ 3.34 por dólar. Los últimos registros del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestran una cotización interbancaria cercana a esos niveles, luego de varias jornadas de movimientos acotados.

A nivel internacional, el principal foco está puesto en Estados Unidos y las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). El dólar opera con mayor firmeza en los mercados globales mientras los inversionistas esperan nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés y siguen las declaraciones que se produzcan en el simposio de Jackson Hole.

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