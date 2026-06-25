Precio del dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El jueves 25 de junio, el dólar en Perú comenzó el día sin variación, mientras la divisa continúa influenciada por las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos y por la demanda local para operaciones comerciales y financieras.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.75% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.329 y se vende a S/ 3.409, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.400 a la compra y S/ 3.430 a la venta.

Dólar
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¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mantiene una cotización relativamente estable en el mercado peruano. La evolución de la divisa estadounidense continúa influenciada por las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos y por la demanda local de dólares para operaciones comerciales y financieras.

En el ámbito regional, las monedas latinoamericanas muestran un comportamiento mixto frente al dólar. Los inversionistas siguen atentos a las señales de la economía estadounidense, especialmente a las decisiones de la Reserva Federal, así como a los indicadores de crecimiento e inflación en los principales países de la región.

Este escenario ha generado movimientos moderados en los mercados cambiarios y financieros de América Latina.

Por su parte, las bolsas latinoamericanas operan con cautela, reflejando la incertidumbre global y la evolución de los precios de las materias primas.

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