El jueves 20 de agosto, el dólar en Perú comenzó el día sin variación, en una jornada en la que los mercados siguen atentos al comportamiento de la divisa estadounidense.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.355. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.355 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un descenso acumulado de 0.27% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.293 y se vende a S/ 3.373, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.365 a la venta.

Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar se mantiene estable este jueves 20 de agosto en Perú, en una jornada en la que los mercados siguen atentos al comportamiento de la divisa estadounidense. El sol peruano mantiene así una posición relativamente firme frente al dólar.

De acuerdo con los datos del BCRP, la variación acumulada del tipo de cambio en lo que va del 2026 es reducida, mientras que en los últimos 12 meses se registra una caída cercana al 5% en la cotización del dólar frente al sol.

El comportamiento de la moneda local continúa siendo seguido de cerca por empresas, inversionistas y agentes del mercado debido a su impacto sobre importaciones, exportaciones y precios internos.