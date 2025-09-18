El jueves 18 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, tras el esperado recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en el inicio de su ciclo de relajación monetaria.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.486. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.478 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.52% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.470 y se vende a S/ 3.500, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.480 a la compra y S/ 3.488 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina cayeron el día anterior, en medio de un ligero avance global del dólar y tras el esperado recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en el inicio de su ciclo de relajación monetaria.

La Fed recortó las tasas un cuarto de punto porcentual e indicó que reducirá constantemente los costos del crédito durante el resto de este año, en respuesta a la preocupación sobre la debilidad del mercado laboral, una medida que obtuvo el apoyo de la mayoría de los designados por el presidente Donald Trump para el banco central.

En tanto el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que “no hubo un apoyo generalizado en absoluto para un recorte de 50 puntos básicos hoy”.