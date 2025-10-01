El jueves 1 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante incertidumbre de los inversores sobre un posible cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.467. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.473 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.66% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.460 y se vende a S/ 3.490, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.464 a la compra y S/ 3.476 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cerraron dispares el día anterior, aunque acumularon un avance mensual en medio de un descenso general del dólar, que en la jornada se vio presionado por la incertidumbre de los inversores sobre un posible cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos.

Washington se preparaba el martes para un inminente cierre del Gobierno, ya que parecía improbable que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para prolongar la financiación de la mayor economía del mundo después de la medianoche.

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos probablemente se encamina hacia su decimoquinto cierre de Gobierno desde 1981, y agregó que su administración podría hacer cambios irreversibles durante ese escenario.