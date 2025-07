El texto sustitutorio ratificado, precisamente, señala que la suma de las inversiones en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica mayoritariamente se realice en el exterior debe sumar como máximo 80% del valor del fondo. Actualmente, el tope es 50%, ¿qué más decidió el Legislativo?

El dictamen admitido aclara que el límite operativo seguirá siendo fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

BCR podría incluso no mover el límite a las AFP para invertir en el exterior. (Foto: iStock)

Horizonte del impacto

La medida aprobada ayer es positiva para los afiliados a las AFP, pues tener la obligación de invertir gran porcentaje en Perú reduce el retorno potencial de los fondos gestionados, señaló una fuente del sistema previsional.

Explicó que se ha aprobado ampliar el límite legal hasta 80%, pero el límite operativo aún está en manos del BCR, con lo cual el impacto de esta flexibilización en el manejo del portafolio no se vería en el corto plazo.

“Ahora los ojos del mercado estarán puestos en el BCR y en su decisión de incrementar el límite operativo, y es posible que no lo suelte pronto, porque subirlo podría cambiar la estructura de los dólares, la posición de cambio o el ingreso de flujos”, indicó.

“Creo que el banco central va a tomarse su tiempo, esperemos que decida en función del bienestar de los afiliados”, agregó.

Gradualidad en flexibilización

Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL, explicó que la decisión del ente emisor dependerá de varios factores como la proyección del tamaño de los fondos y de las colocaciones de valores disponibles en el mercado local.

“Lo que podría pasar es que (el BCR) no lo eleve de un solo tramo (el límite operativo para invertir en el exterior), sino gradualmente según necesidad de los portafolios de las AFP”, apuntó Díaz.

“Podría incluso no moverlo (el tope) de momento”, añadió.

Díaz acotó que el aumentar el límite para invertir en el exterior permitiría a las AFP diversificar más sus portafolios, reduciendo el riesgo. Sin embargo, consideró que ello no implica necesariamente una mayor rentabilidad. En cambio, sí permitirá un rendimiento más estable de los ahorros previsionales en el tiempo, afirmó.

Tras la decisión de la Comisión Permanente, faltaría la promulgación de la norma por parte del Ejecutivo o su observación.

Aumentar el límite para invertir en el exterior permitiría a las AFP diversificar más sus portafolios. (Foto: Andina)

Urgencia de invertir afuera es menor

Al reducirse el tamaño de los fondos de pensiones por los retiros aprobados, la necesidad de invertir afuera es más acotada, señaló Enrique Díaz, de MC&F e IFEL.

“No digo que no se necesite (la flexibilización), sino que la urgencia de hacerlo no es la misma que cuando tenías una mayor cantidad (de ahorros en el sistema previsional). Por eso la implicancia inmediata (de la medida del Congreso) no creo que sea muy sustantiva”, sostuvo.

A consecuencia de los siete retiros, salieron S/ 115,000 millones de los fondos de pensiones, según la SBS.