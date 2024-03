El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, afirmó que una de las metas que le ha puesto al nuevo Superintendente de la Sunat, Gerardo López, es recuperar un punto anual de la tasa de recaudación tributaria. Para lograrlo, un factor que tiene en la mira es avanzar con la formalización de la economía.

“Pero no puede ser posible que un trámite en una notaría [para realizar un trámite de formalización] cueste lo que gana un peruano en su día a día. Hay monopolios legales”, sostuvo en diálogo con RPP.

En ese sentido, manifestó que presentará en los próximos meses un proyecto de ley al Congreso de la República que permita designar un mayor número de notarios en el país.

“Uruguay tiene 900 notarios para una población de 3.3 millones, nosotros tenemos 600, [pero] tendríamos que tener 6,000 notarios que ayuden a reducir los costos [de los trámites] que son muy altos”, apuntó.

También señaló que se plantearán soluciones frente al “monopolio de autorizaciones” que tienen las municipalidades, que algunas veces desincentivan los procesos de formalización.

Inversión minera

En otro momento de su participación, Arista también recordó que la minería formal obtiene sus permisos luego de cinco o seis años de trámites, sin considerar los “contratiempos” en la fase de explotación minera.

“En el caso de la minería, lo que estamos haciendo, que no es la solución óptima, es tratar de acompañar proyecto por proyecto y, con ello, lograr destrabarlos. Así, logramos la aprobación de la modificación del estudio ambiental de Antamina, que es un proyecto de US$ 2,000 millones, y otra planta de plata de Buenaventura, por US$ 400 millones”, dijo.

“Lo ideal es que nosotros modifiquemos algunas normas [para la minería]. Algunos pedidos han sido escuchados por el Ministerio del Ambiente, quien en forma proactiva está modificando todo el sistema de resoluciones, desde la recepción hasta su finalización. Además, hemos otorgado mayores recursos a la Autoridad Nacional del Agua para la resolución de estos permisos”, detalló.

