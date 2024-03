Las denominadas cuentas DNI, creadas por el Banco de la Nación, son digitales y gratuitas, y permitirán recibir todo tipo de abonos y transferencias que realice el Estado a los ciudadanos, así como otras operaciones financieras.

Para ello, las personas deben activarlas en la página web habilitada por el banco estatal, con su DNI y número de celular.

La introducción de estas cuentas puede tener implicancias gravitantes, como impulsar la bancarización, entendida como el porcentaje de la población que ahorra recurrentemente en el sistema financiero, condición que a su vez permite acceder a otros productos ofrecidos por bancos y cajas municipales.

Apunta a ser una medida potente que facilite la vida a los peruanos, señalan especialistas, aunque acotan que, de no ser bien gestionados los riesgos cibernéticos en torno a estas nuevas cuentas, podría convertirse en un arma de doble filonque se vuelva contra algunos usuarios, sobre todo aquellos con poco bagaje en el manejo de dispositivos, desventaja que los deja más vulnerables o expuestos a fraudes.

Expertos reflexionan sobre esta nueva etapa a la que ingresa el sistema financiero, y los pro y contra de esas cuentas digitales.

“Bueno y potente pero con riesgo potencial muy alto”

Enrique Díaz, presidente de MC&F e IFEL

El concepto de la creación de cuentas de ahorro para todos los adultos es bueno y potente porque habilita a la población peruana a ser bancarizada. El desafío ahora es el cuidado extremo que se debe tener al manejar esa información, que es muy amplia y universal; pero son datos sobre las personas, lo que es algo delicado.

El riesgo es que el Estado en general no ha sido buen referente en seguridad de la información, y podría haber filtraciones muy peligrosas. Se debe tener cuidado extraordinario, porque son riesgos que al final pueden perjudicar todo este proceso de inclusión financiera. Por otro lado, esa enorme base de datos que se tendrá con las cuentas (DNI) debería conectarse a las bases del sector privado, de forma que sea una integración equitativa. De este modo, se puede incluso aprovechar para desconcentrar el sistema financiero. El Banco de la Nación debe ser un facilitador de este proceso, pero el destino final debe ser la integración con todo el sistema financiero y hasta las fintech. La creación de estas cuentas se convierte entonces en una oportunidad grande pero a la vez es un riesgo potencial muy alto, si no se administran bien.

Para que tengan un adecuado uso se debe implementar un fuerte sistema de ciberseguridad, porque se tiene que considerar que es gente a la que se ha incorporado al sistema financiero, casi sin habérsele consultado. La confianza es muy importante. Sin embargo, para parte de los peruanos vivir en la informalidad es una opción racional, por lo que probablemente no usarán estas cuentas.

Cuentas deben migrar a la interoperabilidad

Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas, de Financiera Confianza.

Hasta lo que se conoce, las cuentas DNI tendrán uso en el ámbito del Banco de la Nación, pues no permitirían hacer transferencias interbancarias. No obstante, su creación es bastante saludable para promover la inclusión financiera y simplificar la apertura de cuentas de ahorro. Un punto a tener en cuenta es que si bien, parte del público recurre al celular para abrir cuentas digitales, en varios colectivos el uso de tecnología es bajo. Sin embargo, el objetivo de estas cuentas digitales DNI, que funcionan con el sistema OTP, pues las claves llegan por mensaje de texto, es facilitar las operaciones de las personas. Ello está muy bien, pero habría que ver el perfil del cliente. El avanzado tiene todo en su celular. Pero otros, que usan menos la tecnología, podrían ser sujetos de fraudes, pues no es difícil falsificar un DNI para acceder a las claves. Entonces, el Banco de la Nación tiene que asegurarse de que ese colectivo de clientes más vulnerable esté protegido. Lo importante es que los códigos llegarán por mensajes de texto, sin necesidad de que el usuario tenga plan de datos en su celular, lo que vuelve más universal al sistema que se busca introducir y puede simplificar la vida de muchos e impulsar la bancarización. El celular hace de token, pero se le debería añadir una capa de seguridad más, para validar que la persona que hace la operación sea ella y no otra. Quizás la creación de estas cuentas llega algo tarde por la interoperabilidad de billeteras que ya despegó. Por eso este sistema de cuentas DNI debe buscar migrar a la interoperabilidad para que los clientes se conecten con el resto.

