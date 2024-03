Puerto de Chancay: APN responde sobre pedido de anular exclusividad con Cosco Shipping.

A ocho meses de que culmine la construcción del puerto de Chancay e inicie su operación, la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC ) ha presentado una demanda al Poder Judicial entorno a este proyecto.

La Procuraduría Pública del MTC solicitó anular el artículo N° 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio 0008-2021-APN-DIR que otorgó al Cosco Shipping Ports Chancay Perú “exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.

Acuerdo de Directorio APN. Fuente: Acuerdo N° 0008-2021-APN-DIR

En una conversación vía llamada de Whatsapp con algunos medios, el presidente del directorio de la APN, Walter José Tapia Zanabria, explicó cómo se llegó a esta situación, tomando en cuenta que dicha demanda nace por un pedido de la autoridad. ¿Cómo es que la misma APN pide la anulación del artículo N° 2 del acuerdo cuando fue esta entidad la que le otorgó la mencionada exclusividad?

Hay que recordar, como punto de partida, que el acuerdo de directorio se firmó en el 2021 cuando Carlos E. González Diez Canseco era el presidente de la APN. Tapia -quien está en el cargo desde agosto del 2023- reconoció que dicho artículo es un “error administrativo” que debe ser subsanado.

“Lo del artículo N° 2 en el Acuerdo del Directorio respecto a la exclusividad contiene un error administrativo que la actual gestión lo pudo identificar para que se pueda corregir. Sobre esta exclusividad, la APN no tiene la facultad para otorgarla ”, respondió Tapia.

Pese a este cambio, el presidente de APN aseguró que no se va a detener la construcción del puerto y menos la operación. De hecho, comentó que no hay un pedido de su parte para que la procuraduría interponga una medida cautelar para evitar la operación que Cosco Shipping Ports Chancay Perú. “Eso no se va a dar. No lo pediríamos. Negativo”, afirmó frente a la consulta de Gestión.

¿Qué significa que Cosco pierda la exclusividad?

Tapia recordó que el Terminal Portuario de Chancay no es una concesión, sino más bien “es de titularidad privada para un servicio público”. “Es una inversión privada que se ha desarrollado a través de autorizaciones administrativas, no existe un contrato suscrito con Cosco”, explicó.

Bajo este esquema, Milagros Miguel, Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de APN, explicó en la misma conversación con los medios: “ Cosco va a brindar los servicios portuarios que correspondan en el terminal, solo que no va a hacerlo con el carácter exclusivo, sino que va a entrar a competir, de corresponder, dependiendo de lo que decida en su momento el juez. También va a depender de que Indecopi tenga una intervención para establecer si existe un marco de libre competencia o no”.

Sobre cómo entrarían al terminal los competidores, Miguel señaló que existe un reglamento marco de accesos que lo aprueba el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y a través de este se establece cómo van a entrar los demás prestadores de servicios.

¿Por qué se llegó a una demanda de la Procuraduría del MTC?

Tapia detalló que la APN tenía la facultad de corregir de oficio el tema de la exclusividad. Sin embargo, esto se puede realizar durante dos años después del tema, plazo que venció en febrero del 2022.

“Los plazos para corregir son: una entidad detecta un error dentro de dos años, se corrige a oficio. Posterior a esto, entra por procuraduría. De a haberse dado cuenta, hubiésemos anulado el artículo. Pero como ya pasó los dos años, se sigue a través de la procuraduría. La Procuraduría del MTC tiene sus procedimientos, no podría señalar los tiempos (que tardará en resolverse)”, señala.

Gestión consultó si Cosco Shipping Ports Chancay Perú estaba enterado del procedimiento que seguiría APN, a lo que el presidente de la entidad respondió: “Nosotros, previo a las acciones, establecemos una coordinación como siempre se hace. En este caso coordinamos (con Cosco) y mostramos que había un error administrativo que se debía corregir. No fue inmediato, ha tenido todo un proceso”.

Este diario buscó a la empresa, pero comentaron que evaluarían si se pronunciarían al respecto.

Sobre una próxima reunión con Cosco Shipping Ports, ya conocida la demanda de la Procuraduría del MTC, Tapia resaltó que él está dispuesto a reunirse con la empresa. “He recibido una llamada. Han esperado que haga este tipo de aclaración”, puntualizó.

