A inicios de año, Martín Santana Ormeño asumió la rectoría de la Universidad Privada del Norte (UPN). Con más de 30 años de experiencia en educación superior, el phD. en Computer Science compartió con Gestión su trayectoria profesional, los desafíos que ha enfrentado, su estilo de liderazgo, así como sus reflexiones sobre el rol de la academia en la formación de jóvenes.

¿Cómo fue el camino que te llevó a asumir el cargo de rector en la Universidad Privada del Norte?

Tengo más de 30 años de experiencia en educación superior, en otra institución en la que empecé como asistente académico, y, con el tiempo, asumí diversos cargos de liderazgo. He sido director de posgrado y vicerrector de investigación en dos ocasiones. Este recorrido me permitió desarrollar habilidades de liderazgo que fueron claves para postularme al cargo de rector en la UPN, cargo que asumí desde el primero de enero de este año.

Tengo entendido que su pregrado es en ingeniería industrial ¿Siempre planeó una carrera académica?

Mi formación ha sido bastante diversa e internacional. Inicialmente, me formé como ingeniero industrial, luego hice un postgrado en Francia y cuando regresé al Perú comencé a dictar cursos en una universidad de forma parcial, hasta que ingresé a la otra institución donde laboré 30 años. La verdad, no había planificado una carrera en el escenario académico, pero me di cuenta de que tenía la vocación para ello. Esa vocación nació después de haber estudiado en Europa y de haber comenzado a trabajar en esas dos universidades.

¿Qué estilo de liderazgo considera importante en el sector educativo?

Creo que uno no puede ser un líder efectivo sin un enfoque en el equipo y en los estudiantes. He aprendido que, para dirigir una institución educativa, es clave no solo motivar, sino también inspirar a los docentes y al equipo para que brinden la mejor experiencia a los estudiantes. Eso también implica una gran capacidad de escucha y adaptación.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta como rector de una universidad?

Uno de los principales retos es cambiar la forma de enseñar y, para eso, tenemos que trabajar con los docentes, porque hay que cambiar el mindset de la forma tradicional en que se enseña, en la cual el docente era el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día, el centro es el estudiante. Es una forma diferente de abordar la educación, y creo que eso es un reto importante, ya no solo de tecnología, sino de cultura. Además, con la inteligencia artificial.

¿Cómo logra equilibrar su vida profesional con la personal?

Trato de mantener separada la vida personal de la vida profesional. Me doy esos espacios; trabajo muy duro, pero siempre tengo tiempo reservado exclusivamente para la familia. No ha sido fácil lograrlo porque cuando uno está creciendo profesionalmente, cuesta mucho y uno tiene que sacrificar más. Sin embargo, con la experiencia que tengo, sí puedo lograr ese equilibrio, hasta el punto de desconectarme completamente cuando es necesario.

¿Practica algún deporte que lo ayude a desconectarse del trabajo?

Practico tenis con bastante frecuencia. El tenis es como ejecutar una estrategia de negocios: uno tiene que estar enfocado, conocer al rival, entender sus fortalezas. Es lo mismo que dirigir una institución, porque hay que tener un enfoque estratégico para hacerlo bien.

¿Recomendaría a los jóvenes seguir una carrera acádemica?

En la UPN tratamos de desarrollar competencias como la investigación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico en los estudiantes. Algunos comienzan a hacer investigación científica desde sus primeros años de carrera y publican estudios académicos junto con los docentes, pero no es para todos, tiene que haber vocación. La carrera academia es un servicio que transforma vidas y mi recomendación es que, para aquellos que tienen vocación, sigan este camino, porque requiere un verdadero compromiso con la educación.

