Felipe Cuadra, CXO y cofounder en Rankmi explicó que esto se debe a que “hay ejecutivos que tienen conocimientos técnicos y habilidades cognitivas, pero escaso manejo de personas para trabajar en ambientes con más relacionamiento”.

“Adquirir un buen nivel de comunicación no se adquiere en un par de meses, es algo que toma más tiempo y esfuerzo. Por un tema de rentabilizar y mejorar el retorno de la inversión, se va a priorizar traer gente que tenga habilidades blandas y no tenga mucho conocimiento técnico porque eso es algo que rápidamente se puede adquirir. Las habilidades no”, agrega Daniel Galdós, gerente comercial de Manpower Group.

Las empresas destacan la importancia de las habilidades blandas con el paso del tiempo. Foto: Freepick

¿Cómo se reconocen las habilidades blandas en una entrevista de trabajo?

Es sencillo convalidar los conocimientos técnicos, pero las habilidades blandas no. Por ello, el reclutador deberá evaluar al postulante de diferentes maneras, para asegurarse que las competencias que dice tener son reales.

Felipe Cuadra aconseja que, antes de buscar a un nuevo talento, se defina bien lo que se busca en la empresa porque “todos tienen alguna habilidad blanda, pero no todas son relevantes para el puesto”.

Posteriormente, se deben confirmar que el postulante sí tiene las competencias laborales que se requiere. Víctor Mendoza, CEO de Innova Hunting Group, menciona que ello es posible cuando se propone diversas situaciones:

“Se debe consultar cómo reaccionaría frente a alguna situación, qué es lo que haría, cómo maneja las frustraciones, cómo resolvería alguna crisis. De esta manera, se podrá ver si está preparado o maneja bien esta actividad en el día a día”.

Galdós agrega que es importante tener a varios profesionales para analizar las respuestas del postulante y se pueda llegar a un acuerdo: “las entrevistas deben tener diferentes estilos, metodología, actores, para poner énfasis en las habilidades y ver si la mirada es la misma para todos o tienen otro enfoque”.

Habilidades blandas que destacarán el 2024

Autonomía : el cambio es constante y la capacitación de las empresas es menor; por ello, se espera que el profesional pueda aprender por sí mismo.

: el cambio es constante y la capacitación de las empresas es menor; por ello, se espera que el profesional pueda aprender por sí mismo. Escucha enfática : muchos gerentes o líderes de equipos tienen problemas con esta habilidad blanda . Pueden ser buenos para definir, decidir y analizar, pero les cuesta escuchar sin debatir. Se debe considerar la opción del resto al tomar decisiones.

: muchos gerentes o líderes de equipos tienen problemas con esta . Pueden ser buenos para definir, decidir y analizar, pero les cuesta escuchar sin debatir. Se debe considerar la opción del resto al tomar decisiones. Tolerancia a la frustración : en el ambiente laboral siempre habrá situaciones de presión y muchas personas no saben como gestionar sus emociones.

: en el siempre habrá situaciones de presión y muchas personas no saben como gestionar sus emociones. Iniciativa y autogestión : se buscan profesionales que realicen las actividades sin necesidad de ser supervisados todo el tiempo o sin esperar que el jefe les indique lo que deben hacer.

: se buscan profesionales que realicen las actividades sin necesidad de ser supervisados todo el tiempo o sin esperar que el jefe les indique lo que deben hacer. Curiosidad: muchos colaboradores tienen la facultad de aprender, pero para ello, se deben realizar capacitaciones; a diferencia de alguien que tiene curiosidad, ya que estará indagando constantemente sobre temas que competen al trabajo.

Las empresas que pertenecen al rubro de banca, salud, atención al cliente y retail , son las que más solicitan que estas habilidades blandas se encuentren en el personal debido a que pueden presentarse situaciones de estrés en el día a día, y a que tienen un contacto permanente con los clientes.

Reclutadores explican de qué manera se pueden impulsar las habilidades blandas en las empresas. Foto: Freepick

Formas de impulsar las competencias en el personal contratado

El líder de Rankmi menciona que hay tres fases en la que se pueden adquirir y transmitir las habilidades blandas al personal que ya se encuentra dentro de la empresa.

Enseñanza: la empresa puede realizar capacitaciones de habilidades blandas, situaciones en las que se deben aplicar, cómo formar vínculos, etc.; pero solo el 10% de asistentes se quedará con este conocimiento. Es importante que exista un superior que les recuerde aplicar lo aprendido. Modelamiento: el personal puede adquirir habilidades blandas a través de la imitación; por ello es importante contratar al personal que posee estas competencias, ya que los demás pueden copiar lo positivo. El 20% adquiere el conocimiento de esta manera. Experiencia: el 70% de las personas que ponen en práctica las habilidades blandas en el centro laboral, de manera diaria, mantiene lo aprendido de manera permanente.

