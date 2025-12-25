El Ingemmet se encarga, entre otras cosas, de otorgar la conformidad para asignar concesiones mineras. (Foto: GEC).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, se ha dispuesto concluir la designación de Luis Humberto Chirif Rivera como presidente del Consejo Directivo del Ingemmet.

Chirif, ingeniero geólogo de profesión, ocupaba ese puesto desde el 4 de junio del 2024. Ahora, queda pendiente quién lo sucederá en el cargo.

A pesar de su remoción, y a diferencia de ocasiones pasadas, de acuerdo a la resolución señalada, no se ha designado a un nuevo presidente del Consejo Directivo del Ingemmet.

En la resolución, el Minem solo le da “las gracias por los servicios prestados” a Chirif y señala que se vio “por conveniente” dar por concluido su encargo.

Esto difiere de la propia ocasión en la que nombraron a Chirif en 2024.

En la misma resolución donde se concluyó esa encargatura, se designó a Chirif como su reemplazo en la presidencia del Ingemmet. Por ahora, quedará vacante a falta de otra disposición del Minem.

Luis Chirif fue designado presidente de Ingemmet en junio de 2024. (Foto: Andina)
