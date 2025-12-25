El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso el día de hoy realizar un cambio en la alta dirección del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Según la Resolución Suprema N° 021-2025-EM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se ha dispuesto concluir la designación de Luis Humberto Chirif Rivera como presidente del Consejo Directivo del Ingemmet.

Chirif, ingeniero geólogo de profesión, ocupaba ese puesto desde el 4 de junio del 2024. Ahora, queda pendiente quién lo sucederá en el cargo.

A pesar de su remoción, y a diferencia de ocasiones pasadas, de acuerdo a la resolución señalada, no se ha designado a un nuevo presidente del Consejo Directivo del Ingemmet.

En la resolución, el Minem solo le da “las gracias por los servicios prestados” a Chirif y señala que se vio “por conveniente” dar por concluido su encargo.

Esto difiere de la propia ocasión en la que nombraron a Chirif en 2024. En ese entonces, la alta dirección del Ingemmet estaba, por encargo, en manos de Henry Luna, entonces viceministro de Minas.

En la misma resolución donde se concluyó esa encargatura, se designó a Chirif como su reemplazo en la presidencia del Ingemmet. Por ahora, quedará vacante a falta de otra disposición del Minem.