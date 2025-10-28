El Gobierno oficializó la designación de Gerardo Arturo López Gonzales como nuevo Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según se detalla en la Resolución Suprema Nº 038-2025-EF, publicada en el diario El Peruano.

La norma, firmada por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y refrendada por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señala que el cargo se encontraba vacante y que la designación se realiza conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.

La resolución precisa en su artículo primero:

“Designar al señor Gerardo Arturo López Gonzales en el cargo de Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas”.

El documento fue suscrito el 27 de octubre de 2025 en la ciudad de Lima y ordena su registro, comunicación y publicación oficial.

Esta designación se da tras la salida de Erick Wilfredo Lahura Serrano, quien presentó su renuncia al cargo la semana pasada.

La salida de Lahura se oficializó mediante la Resolución Suprema Nº 034-2025-EF, publicada el 24 de octubre. En el documento, el Ejecutivo agradeció los servicios prestados por el economista, quien había asumido el despacho viceministerial en marzo de este año.

Gerardo Arturo López Gonzales es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Antes de asumir el Viceministerio de Economía, se desempeñó como director general de Política de Ingresos Públicos del MEF y anteriormente fue jefe del Instituto Aduanero Tributario.

También ha ocupado diversos cargos en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), entre ellos el de superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, intendente nacional de Gestión de Procesos y gerente Normativo de Procesos. Además, fue consultor del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI).