Las exportaciones peruanas de quinua siguen al alza y continuarían liderando el mercado global. Solo durante los primeros cinco meses del año los envíos de estos granos andinos sumaron US$ 46.8 millones, un alza de 42.1% frente a los resultados de hace un año, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Entre enero y mayo del 2024, casi la mitad de la oferta exportada (48.3%) fue adquirida por Estados Unidos . El país compró US$ 22.6 millones, 60.4% más que en el mismo periodo del 2023.

Otros mercados importantes para la quinua peruana son Canadá (US$ 3.6 millones), Países Bajos (US$ 1.7 millones), Italia (US$ 1.6 millones) y Reino Unido (US$ 1.6 millones).

Principal exportador de quinua

El año pasado el Perú ya se había consolidado como el principal exportador de quinua a nivel mundial, representando el 43% del total de la oferta y con envíos superiores a US$ 98.1 millones.

Como parte de la IV Convención Internacional de Granos Andinos, Adex recordó que el Perú viene superando a Bolivia (US$ 57.1 millones) en los envíos de este producto, seguido muy de lejos por otros países como Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.

“Nuestro país tiene condiciones ideales para producir granos andinos, es una ventaja comparativa que nos diferencia. Otros países intentaron sembrarlos, pero el resultado no ha sido el esperado ni en productividad ni en sus características nutricionales”, comentó la gerenta de Agroexportaciones de ADEX, Claudia Solano Oré.

A pesar de la alta demanda que tienen estos granos andinos, para los cuales se deben asegurar la inocuidad, certificaciones y regulaciones, Solano señala que es importante evitar la sobreproducción a fin de no impactar negativamente en su precio y proteger la rentabilidad de los agricultores.

“Con estas medidas se puede acceder a nuevos mercados que demandan trazabilidad, inocuidad, sanidad, innovación, genética y competitividad, entre otros requisitos”, dijo.

Al 2023, la zona productora más importante es Ayacucho (28 toneladas), seguida de Apurímac (13), Andahuaylas (13), Puno (7), Arequipa (6), Junín (5), Cusco (4), Huancavelica (2), y La Libertad (1).

