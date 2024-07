En entrevista con Gestión, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, dio a entender que su sector no insistirá, a través del Gobierno, en la aprobación de un proyecto que modifique la Ley Agraria. Lo que no significa que no apoyaría eventual cambios.

Esto se produce, pese a que el Poder Ejecutivo había anunciado que había llegado a consensos para modificarla, para restituir al sector agroexportador el marco promotor que tenía. Incluso habló de incluir un pedido en la delegación de facultades (lo que no sucedió).

Antecedente

Ya el ministro Manero había adelantado anteriormente que el foco de las modificaciones de la Ley Agraria recaería sobre devolverle a la agroexportación la tasa de 15% del IR.

Este beneficio terminó con la derogación de la Ley de Promoción Agraria en el 2020, y en su reemplazo, se dictó una ley más rígida, y que, entre otros, estableció el denominado Bono Especial por Trabajo Agrario (BETA), pero no sustentado en mayor productividad laboral.

Desacuerdo con el MEF

En diálogo con este diario, ahora el titular del Midagri señaló: “Hay que reconocer que no nos llegamos a poner de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incluirla dentro del paquete de facultades delegadas, a pesar de que el Midagri estaba muy motivado en hacerlo. Hicimos todo el esfuerzo”.

Sin embargo, el ministro indicó que ha tomado conocimiento, por diversos congresistas, pero aún de forma extraoficial, que se alista un proyecto de ley para modificar la Ley Agraria del lado del Parlamento (y restituir el marco promotor a las agroexportaciones), durante la presente legislatura.

¿Qué debería contener una nueva Ley Agraria?

Manero refirió que se espera que ese proyecto pase formalmente a su ministerio para recoger la opinión de este, y adelantó que es el primer interesado en que salga. Además, señaló los aspectos que debería contener dicha iniciativa.

En principio, explicó a este diario que considera que un aspecto que debería mantenerse de la actual legislación (vigente desde el 2021), es el Bono BETA, que comprende el pago adicional del 30% sobre lo que se le paga al trabajador.

“El Bono BETA, a pesar de ser antitécnico y anticompetitivo, no se puede quitar, porque eso generaría un caos social, laboral, protestas, es un tema complicado”, aseveró.

Beneficio tributario

En lo que sí está a favor, remarcó, es en que se restituya el beneficio de un IR reducido, como se tenía con el régimen de promoción agraria anterior.

“En lo que sí podemos ‘intervenir’ es en cuanto al IR. En compensación de que ya tenemos un sobrecosto allí (con el Bono BETA), tenemos que ver de alguna manera cómo le damos un poco de competitividad (al sector agroexportador) en un escenario mundial donde los países africanos están con cero IR, y muchas inversiones se están yendo a África”, puntualizó.

Remarcó que el restituir el beneficio tributario al sector agroexportador es importante porque se viene una oferta de tierras que traerán los proyectos de irrigación que están en marcha, es decir se necesitará atraer inversiones, así como por la cantidad de empleo que genera.

Recordó que el último año (por factores climáticos y su impacto en la agricultura) en el sector agroexportador se perdieron cerca de 100,000 empleos, en tanto la pobreza se incrementó en regiones agroexportadoras.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.