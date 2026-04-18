La peruana Yobel, proveedora de firmas como Belcorp, Alicorp, Gloria e InRetail, anunció la designación de Sergio Torrico como su nuevo Gerente General, en una decisión orientada a fortalecer sus procesos internos y consolidar su crecimiento en el sector logístico a nivel regional. Este nombramiento forma parte de la estrategia de la compañía para potenciar su desarrollo y mantener su competitividad en los mercados donde opera.

Torrico es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y cuenta con un MBA por la Universidad de Piura. Posee más de dos décadas de experiencia en la gestión de operaciones logísticas en Latinoamérica, donde ha desempeñado roles de liderazgo en la región andina y Centroamérica, destacando por su capacidad para integrar procesos y promover sinergias regionales.

A lo largo de su trayectoria, el nuevo gerente ha impulsado iniciativas orientadas al crecimiento sostenible del negocio, consolidando operaciones y optimizando la eficiencia en distintos mercados. Su experiencia será clave para asumir la conducción estratégica de Yobel, con el objetivo de mejorar la operación, fortalecer su presencia regional y generar mayor valor para sus aliados.

Con esta incorporación, Yobel reafirma su compromiso de fortalecer su equipo directivo y avanzar en una visión de largo plazo basada en la innovación y el desarrollo del sector logístico. La compañía busca así consolidar su posicionamiento y continuar su expansión en la región.

Torrico es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y cuenta con un MBA por la Universidad de Piura. (Foto: Yobel)

Planes de Yobel en 2026

En entrevista a Gestión, en noviembre de 2025, el entonces CEO de Yobel, Ángel Gutiérrez, adelantó que la compañía prepara un plan de inversión de US$ 13 millones para 2026, con el que busca reforzar su capacidad operativa y sostener su crecimiento fuera del país. La iniciativa apunta a modernizar su estructura logística mediante la ampliación de espacios, la automatización de procesos y el impulso de alternativas de transporte más sostenibles.

Como parte de esta estrategia, la empresa incrementará de manera significativa su capacidad de almacenamiento, con nuevas áreas que incluyen una expansión relevante en El Salvador. Esta apuesta responde al mayor dinamismo de sus operaciones en Centroamérica, una región que viene ganando protagonismo dentro de su negocio y donde la compañía viene consolidando su presencia.

En paralelo, Yobel avanzará en la automatización de su operación con la incorporación de tecnología robótica a gran escala. Esta medida busca mejorar la eficiencia, reducir costos y responder con mayor rapidez a la demanda, con una reducción estimada en los tiempos de entrega de varias horas, en un contexto donde la velocidad se ha convertido en un factor clave de competitividad en el sector logístico.

Yobel está fortaleciendo su presencia en la región con la apertura de nuevos centros logísticos, lo que refleja una apuesta clara por mercados fuera del Perú. (Foto: Yobel)

Avances en internacionalización

Yobel continúa avanzando en su proceso de internacionalización con la puesta en marcha de nuevos centros logísticos en El Salvador y Costa Rica. Esta expansión se enmarca en su estrategia de fortalecimiento en Centroamérica, en un contexto marcado por el crecimiento acelerado del comercio electrónico y la mayor demanda de soluciones logísticas integradas en la región.

En El Salvador, la empresa habilitó una operación en San Juan Opico, zona considerada clave para la distribución por su ubicación estratégica. La instalación dispone de más de 6,200 posiciones de almacenamiento y múltiples muelles de carga, lo que permitirá agilizar los procesos y mejorar la eficiencia en la atención de sus clientes. Paralelamente, en Costa Rica inauguró un centro en El Coyol de Alajuela, uno de los principales polos industriales del país, con una superficie de 13,800 metros cuadrados.

Este nuevo complejo en territorio costarricense se consolida como el eje principal de sus operaciones locales, al aportar una capacidad significativa dentro de su red logística. La expansión de Yobel se produce en un escenario regional donde el comercio electrónico mantiene una fuerte proyección de crecimiento, lo que viene impulsando inversiones en infraestructura, almacenamiento y distribución de última milla en América Latina.

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