La Autónoma será la primera universidad en abrir un campus en Puente Piedra, buscando acercar la educación superior a miles de jóvenes de Lima Norte. Foto: Universidad Autónoma del Perú.
La Autónoma será la primera universidad en abrir un campus en Puente Piedra, buscando acercar la educación superior a miles de jóvenes de Lima Norte. Foto: Universidad Autónoma del Perú.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

La Universidad Autónoma del Perú anunció la construcción de un nuevo campus en Puente Piedra, con una inversión de S/180 millones que se ejecutará en dos fases. La iniciativa marca un hito en la expansión de la institución hacia Lima Norte y busca atender la creciente demanda de educación superior en una de las zonas con mayor dinamismo poblacional y económico de la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Cetemin proyecta nueva sede en el norte y expande carreras técnicas a más sectores
Quero asegura que la educación es la mayor fortaleza del Perú, en medio de cuestionamientos a su cartera
Congreso: proponen reelección de rectores y vicerrectores de universidades

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.