Según el portal Punku del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el segmento móvil, América Móvil (Claro) ha registrado un crecimiento gradual en la última década. En 2014, la empresa de capitales mexicanos contaba con 12 millones de líneas y, aunque su expansión no ha sido explosiva, ha sostenido una tendencia positiva, alcanzando 12.7 millones al tercer trimestre de 2024. Actualmente, es el principal operador del país con una participación de 29.9%.

En la otra orilla se encuentra Telefónica del Perú (TdP), que ha experimentado una pérdida progresiva de clientes. Aunque todavía es el segundo operador con 27.52% de participación, en 2014 lideraba el mercado con 16.9 millones de líneas. Para 2020, su base de clientes se redujo a 12.4 millones y en 2024 se sitúa en 11.6 millones, lo que representa una pérdida de 5.3 millones de usuarios en una década.

Por su parte, Entel ingresó con fuerza al mercado peruano en 2014 con 1.4 millones de líneas y desde entonces ha mantenido un crecimiento permanente. Superó los 5 millones en 2017, alcanzó los 9 millones en 2021 y, al tercer trimestre de 2024, llegó a 9.5 millones de líneas, con una participación de mercado del 22.54%.

Bitel también debutó en 2014 con apenas 47,000 líneas, pero su enfoque en planes accesibles y cobertura en zonas rurales impulsó su crecimiento. Para 2016, ya contaba con 2.8 millones de líneas, ostentó 5 millones en 2018 y en 2024 llegó 8.3 millones, consolidándose como el cuarto operador más grande del país con una participación del 19.54%.

La competencia de operadores de telecomunicaciones en las categorías del mercado móvil: mayor batalla en prepago

En postpago, por ejemplo, Claro encabeza el mercado con 34.52% del total de líneas, seguido por Telefónica con 25.38%, Entel con 23.89% y Bitel con 16.13%. En prepago, en cambio, Telefónica mantiene su posición dominante con 29.2% de participación, mientras que Claro alcanza el 26.43%; Bitel, el 22.21%; y Entel, el 21.47%. En esta categoría, las batalla se libra con mayor intensidad, pues la diferencia entre el primer y cuarto jugador es apenas 8 puntos porcentuales.

Por otro lado, en el segmento de internet móvil, que mide la cantidad de dispositivos que accedieron al servicio, Claro se posiciona como el principal operador con 35.21% de participación al cierre de septiembre de 2024. A esa empresa, le sigue Telefónica con 23.95%, Entel con 21.72%, Bitel con 18.97%, mientras que otras empresas representan el 0.15% del mercado.

LEA TAMBIÉN: Gilat Perú pasará de modelo basado en la construcción de proyectos hacia uno de servicios

¿Cuál es la situación en el segmento de internet fijo?

Las estadísticas oficiales muestran que, hace una década, Telefónica dominaba ampliamente el mercado de internet fijo con 1′428,186 conexiones en el primer trimestre de 2014, alcanzando su pico en 2018 con 1′934,001 usuarios. Sin embargo, desde 2019, inició una tendencia a la baja, llegando a 1′270,221 accesos en el tercer trimestre de 2024 , lo que representa una participación de mercado del 32.33%.

En los últimos seis años, la compañía ha perdido clientes debido a la creciente competencia de operadoras con ofertas más flexibles y precios competitivos, fenómeno que se intensificó tras la pandemia.

Por el contrario, Claro ha experimentado un avance sostenido. En 2014, contaba con 219,153 conexiones y, en 2018, superó las 400,000. Para 2020, rebasó las 700,000 y, en 2024, alcanzó 978,898 accesos, con una participación del 24.92%.

Uno de los actores de mayor despegue en dicho segmento fue el Grupo Win, que ingresó al mercado en 2015 con apenas 2,028 conexiones. En 2019, superó los 10,000 usuarios y, en 2021, registró un fuerte salto, pasando de 64,445 conexiones en el segundo trimestre a 137,985 en los últimos tres meses. La tendencia al alza se ha mantenido y, en 2024, alcanzó 587,177 accesos, logrando una participación del 14.95% y consolidándose como el principal competidor de las operadoras tradicionales.

Otros jugadores que han ganado protagonismo son Wow y Fiberlux. Esta última, que agrupa a Fiberlux Tech y Fiberline, pasó de 831 conexiones en 2017 a 76,801 en 2024. Wow, por su parte, ha mostrado un avance importante, alcanzando 564,381 conexiones en el mismo período y posicionándose como el cuarto operador del mercado, con una cuota del 14.37%. En tanto, MiFibra registró 112,886 accesos en 2024, reflejando el interés de los usuarios por opciones distintas a las grandes operadoras, con mayor flexibilidad y óptimo servicio.

LEA TAMBIÉN: Entel niega que el quiebre de alianza con KKR posponga planes en Perú

Fibra óptica: Win y Wow, los que más crecen

En el segmento de internet fijo, una tecnología que ha avanzando a pasos agigantados es la fibra óptica. Prueba de tal despegue es que, al cierre del primer semestre de 2024, el Perú registró 2′540,374 conexiones de internet fijo con fibra óptica, un incremento de 61.66% respecto a similar periodo de 2023.

¿Quiénes son los principales operadores de esta tecnología? De acuerdo con data oficial, a pesar de retroceder 2.18 puntos porcentuales en su participación en el mercado de fibra óptica con respecto al primer semestre de 2023, Telefónica se mantiene como líder con 31.25 % del market share. El Grupo Win permanece en el segundo lugar con 21.71% al cierre de junio de 2024, pese a que perdió 2.79 puntos porcentuales de participación en relación con el 2023; y Wow se ha consolidado en el tercer lugar con una participación de mercado de 19.88%, 3.6 puntos porcentuales más que el periodo anterior

Luego, están Claro (12.61%), MiFibra (3.59%), Fiberline Perú (2.69%), P y D Telecom (1.91%), Bitel (1.11%) y otras empresas (5.25%).

LEA TAMBIÉN: Cinco tendencias que transformarán el mundo de las telecomunicaciones este 2025

TV de paga: otra caída de Telefónica

En el segmento de televisión de paga, Telefónica también ha mostrado una tendencia decreciente en su participación durante la última década. De contar con 887,415 clientes en el primer trimestre de 2014, la empresa ha visto reducir su base hasta 760,025 usuarios en el tercer trimestre de 2024, marcando una caída sostenida.

Por su parte, Claro ha ido ganando terreno paulatinamente, pues pasó de 223,331 clientes en 2014 a 257,484 al tercer trimestre de 2024. En tanto, el grupo de empresas independientes, que incluye a operadores más pequeños, creció de 109,319 a 260,806 clientes en el mismo periodo.

En cambio, DirecTV experimentó fluctuaciones en los últimos diez años, alcanzando su pico en el segundo trimestre de 2021 con 404,020 clientes, pero registrando un descenso en los últimos años hasta los 246,868 usuarios al tercer trimestre de 2024.

Claro: el mayor inversor de los últimos 10 años

El crecimiento y sostenimiento en la participación de mercado dependen, en gran medida, de la capacidad de inversión de los operadores. Así, Claro se posiciona como uno de los actores más dinámicos. Su CEO, Humberto Chávez, adelantó en una entrevista con Gestión que la compañía proyecta invertir alrededor de US$ 350 millones en 2025 (aproximadamente S/ 1,315 millones).

Chávez destacó que las decisiones de inversión no responden únicamente a un presupuesto, sino a las necesidades del mercado y la operación. “Si se libera espectro para el 5G, una parte importante del capital se destinará a esta tecnología. De lo contrario, continuaremos invirtiendo en otros segmentos. No se trata de elegir entre uno u otro; siempre estamos invirtiendo en todo, lo que varía es la priorización de los recursos”, explicó.

En 2023, Claro lideró las inversiones en el sector con un desembolso de S/ 1,387 millones. Dicha cifra representa la mayor inversión de la empresa en la última década y casi triplica los S/ 507 millones de Entel . Según datos oficiales, Telefónica ejecutó S/ 572 millones de inversión en 2023, mientras que Bitel invirtió S/ 195 millones. Otras empresas del sector aportaron S/ 114 millones adicionales, sumando un total de S/ 3,867 millones en inversiones en 2023.

En los últimos 10 años, el mayor desembolso de Telefónica se registró en 2016, con S/ 2,568 millones, mientras que Entel alcanzó su pico de inversión en 2018 con S/ 635 millones; y Bitel, en 2012, con S/ 333 millones.

Para el 2025, Bitel planea invertir entre US$ 120 millones y US$ 150 millones en la modernización de su infraestructura y el desarrollo de servicios digitales para acelerar la adopción del 5G. En cambio, aún no se conocen los planes de inversión de Entel. El presupuesto de la firma chilena se anunciará en abril durante su junta general de accionistas. En 2024, la empresa destinó US$ 167 millones en Perú.

Por su parte, Telefónica anunció un plan de transformación tecnológica que contempla la modernización de su red móvil a nivel nacional. El proyecto incluirá la actualización de más de 5,000 estaciones base, con el objetivo de mejorar la velocidad, cobertura y capacidad de sus servicios.

TEMAS QUE TE PUEDEN INTERESAR SOBRE TELECOMUNICACIONES:

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.