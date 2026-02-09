La minera canadiense Rio Silver Inc. destacó el potencial de su proyecto de plata y oro María Norte, en el departamento de Huancavelica, y anunció que prevé avanzar con trabajos de exploración durante el 2026. La compañía subrayó que el proyecto se encuentra dentro de un corredor mineralizado regional activo, lo que refuerza sus perspectivas de desarrollo en el Perú.

El proyecto se localiza en el mismo entorno geológico de la unidad minera Tangana, operada por Silver X Mining Corp., dentro de un sector con antecedentes de producción histórica. No obstante, la empresa precisó que la mineralización en propiedades adyacentes no es necesariamente indicativa de resultados similares en María Norte.

Según la compañía, el área alberga múltiples estructuras mineralizadas mapeadas, entre ellas, las vetas Castor, María, Pamela, Jess y el sistema Las Ánimas. Estas estructuras se encuentran a lo largo del mismo corredor estructural regional y presentan valores elevados de plata y oro, con menores contenidos de plomo y zinc, lo que confirma el predominio argentífero del sistema.

Rio Silver también evalúa el desarrollo de un túnel exploratorio para validar el potencial del sistema de vetas. (Foto referencial: Andina).

Potencial geológico en María Norte

Las exposiciones mineralizadas identificadas hasta la fecha se extienden por aproximadamente 1,000 metros. Además, Rio Silver controla cerca de 500 metros del afloramiento de la veta Las Ánimas dentro de un sistema que alcanza alrededor de 1.5 kilómetros de longitud.

El sector minero en referencia cuenta con antecedentes de explotación. En el área de Tangana, operaciones históricas entre 1960 y 1975 permitieron extraer más de 234,000 toneladas de mineral a partir de varios conjuntos de vetas, lo que evidencia la dotación mineral del entorno.

En el caso específico de María Norte, existen indicios de trabajos subterráneos antiguos, incluido un túnel de aproximadamente 400 metros. Una muestra de material proveniente de un vertedero histórico arrojó altas leyes de plata y oro, aunque la empresa aclaró que este resultado no es representativo del potencial general del proyecto.

Pese a las características geológicas favorables, la compañía señaló que el proyecto se encuentra en una etapa temprana y que aún no ha completado estudios económicos, como una Evaluación Económica Preliminar, ni ha definido recursos minerales.

El proyecto María Norte registró actividad exploratoria limitada durante los últimos 18 años. (Foto referencial: Andina).

Planes de Rio Silver en 2026

Con miras al 2026, el plan operativo de Rio Silver contempla avanzar con mapeo y muestreo superficial sistemático durante la temporada seca del tercer trimestre, sujeto a la obtención de permisos y acuerdos de acceso. Entre las acciones prioritarias figuran la finalización de acuerdos comunitarios, la preparación de accesos, el desarrollo de un túnel y el avance de estudios metalúrgicos y técnicos.

Desde la compañía, indicaron que gran parte del potencial del área permaneció subexplorado durante años y que el actual entorno de precios de los metales podría hacer económicamente viable el material que antes era descartado. Bajo un enfoque de desarrollo por etapas y con disciplina de capital, Rio Silver busca avanzar progresivamente en el acceso, exploración y evaluación técnica del proyecto en el Perú.

