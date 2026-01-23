Productora Andina de Congelados (Proanco) evalúa ampliar su capacidad de congelado e incursionar en nuevos procesos relacionados a la producción de conservas y harina; ello, según adelantó el gerente de Operaciones de la compañía, Cleofé Medina.

El ejecutivo sostuvo que los proyectos se encuentran en fase de planificación y trámites de habilitación, con miras a su puesta en marcha hacia el 2027. Actualmente, la planta de Proanco cuenta con 28,000 metros cuadrados (m2) en Sullana (Piura) y una capacidad productiva de hasta 400 toneladas diarias.

Así, este año se perfila como uno de los mejores periodos para la firma; ello, tras la recuperación histórica de la pota, que permitió dinamizar la producción y atender la demanda internacional y local. De hecho, el año pasado se habría cerrado con una captura superior a las 640,000 toneladas, convirtiéndose en el año de mayor presencia del recurso en la historia de la pesquería de pota en el Perú.

“Ha sido un año altamente favorable para el sector. La mayor disponibilidad del recurso permitió recuperar mercados que se encontraban prácticamente desabastecidos, así como atender una demanda que permanecía contenida”, señaló el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

En el 2025, la empresa produjo alrededor de 43,000 toneladas de producto terminado.

Gerente de Operaciones de Proanco, Cleofé Medina. (Foto: ADEX)

Mercados de exportación de Proanco

En la actualidad, China se mantiene como el principal destino de exportación de la compañía, seguido de España e Italia. Además, también despacha a Tailandia, Corea y Japón, y desde el año pasado viene incursionando en Sudamérica.

Medina destacó el creciente protagonismo del mercado nacional, que hoy consume volúmenes significativos de pota y contribuye de manera decisiva a la valorización del recurso.

“El consumo interno cambió por completo la dinámica. Hoy la pota es parte de la canasta familiar y de la gastronomía peruana, pudiendo encontrar este alimento en la mayoría de restaurantes marinos del país”, afirmó.