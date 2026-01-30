Los recursos estarán dirigidos a acelerar el desarrollo técnico del proyecto Cotabambas, en el sur del país. (Foto: Panoro Minerals)
Redacción Gestión
La minera canadiense , recursos que serán destinados principalmente a impulsar el desarrollo de su proyecto Cotabambas, ubicado en la región de Apurímac. El anuncio marca un paso relevante en la estrategia de la compañía para avanzar la maduración técnica de este activo minero en el país.

Según informó la empresa, , entre ellos perforación de relleno, pruebas metalúrgicas y la actualización del estudio económico preliminar (PEA), además de labores de ingeniería orientadas a la etapa de prefactibilidad.

Estos trabajos buscan optimizar el diseño del proyecto y definir con mayor precisión su viabilidad técnica y económica, en un contexto en el que y avanzar hacia etapas más avanzadas de desarrollo.

Cotabambas entra en una fase de optimización previa a la prefactibilidad. (Foto referencial: Andina)
El destino de los recursos obtenidos

, que contempla la emisión de hasta 10 millones de unidades a un precio de C$0.40 cada una, operación que quedó completamente suscrita, reflejando el interés del mercado en el avance del proyecto peruano.

Además de los trabajos técnicos, una parte de los recursos será destinada a capital de trabajo general, lo que permitirá a la compañía sostener sus operaciones y actividades de desarrollo en el país mientras continúa avanzando con los estudios del proyecto.

Panoro precisó que el cierre definitivo de la operación está sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la autorización de la TSX Venture Exchange, en línea con los requisitos habituales para este tipo de transacciones.

Panoro reafirma a Cotabambas como su activo estratégico en el país. (Foto referencial: Andina)
Operaciones en Perú de Panoro Minerals

y no ha alcanzado la producción comercial, por lo que su avance depende de la evolución de los estudios técnicos, las condiciones del mercado y la disponibilidad de financiamiento.

En ese contexto, Panoro identificó diversos riesgos asociados a sus operaciones en Perú, entre ellos factores políticos, económicos y regulatorios, así como los desafíos propios de la exploración y desarrollo minero, aspectos que podrían incidir en los plazos y resultados del proyecto.

Pese a ello, la minera reafirmó su enfoque estratégico en completar los objetivos técnicos de Cotabambas, con la expectativa de que los avances previstos permitan definir el alcance de una futura etapa de prefactibilidad y consolidar su presencia en el mercado minero peruano.

