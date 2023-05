¿Hay planes para abrir otro Osso Restaurante en el país?

En Lima, no. Sin embargo, se viene una sorpresa a partir agosto aproximadamente: la presencia de Osso Restaurante por un tiempo limitado de la mano de Casa Andina en algunas de sus ubicaciones. Vamos a entrar a los restaurantes de esa cadena en las distintas partes del Perú por un mes para poder llevar nuestra propuesta al resto del país.

¿Con miras a estudiar una posible apertura en el interior?

Sí. De esa forma podremos estudiar cuál es la recepción que tiene la marca en las distintas provincias para escoger si es que quisiéramos abrir uno dentro del Perú y en qué parte sería.

¿Qué otros proyectos se han pensado?

Estamos apostando por la expansión de la marca de hamburguesería, Osso Burger, bajo el mismo concepto, que es en centros comerciales. Estamos buscando plazas en este momento y esperamos terminar el año con tres locales.

¿En este proyecto va solo o con inversionistas?

En este proyecto somos tres personas. Un tío, un primo y yo.

¿En qué distritos se busca estar?

No tenemos los locales cerrados, no podría decírtelo. Apuntamos, eso sí, a seguir con el grupo Intercorp, que maneja el Real Plaza.

Hace poco abrieron en Real Plaza Salaverry. ¿Sería una inversión similar?

Sí, estamos hablando de entre US$ 180,000 y US$ 230,000 por cada local.

¿Y luego de estos locales, qué se viene para Osso Burger?

Vamos a salir a la venta con franquicias para hacer crecer a Osso Burger lo más rápido posible. Estamos desarrollando la marca con la mira puesta en que podamos crecer en el mercado y salir de Lima Moderna, donde siempre hemos existido. Esto empezaría a caminar en el segundo trimestre del 2024.

“Aún prefiero no hablar de precios de franquicias. Primero queremos tener un historial de precios en lo que estamos abriendo nosotros para tener una base sólida para poder ofrecerle a nuestros franquiciados”



¿Hay planes en el extranjero este año?

El primer Osso Restaurante debería abrir en Miami en las próximas semanas. Tendremos dos locales en un espacio. El primero es pequeño, no es un restaurante completo, es un híbrido entre lo que fue el local de La Molina como carnicería y cuenta con una parrilla. Allí se podrá pedir algunas cosas para compartir en unas mesas comunes.

¿A cuánto asciende la inversión en Miami?

Esa inversión ha sido aproximadamente de US$ 400,000 para el local pequeño. Y, para el segundo, que sí es un restaurante completo, pero que todavía no terminamos de implementar, la inversión será de US$ 1.5 millones.

¿En ese caso va en sociedad?

Exacto. Ambos son una franquicia comprada por el grupo empresarial King Goose. Ellos se van a encargar de la expansión de Osso en todo Estados Unidos. Primero se abrirán esos dos locales y luego se trazará un plan de crecimiento.

Ha mencionado que también tiene un proyecto en México para Osso Restaurante. ¿Se trabajará bajo la misma fórmula de franquicia?

Sí, exactamente la misma, pero con otro grupo. En Brasil, donde tenemos otro local funcionando, también es bajo franquicia y de la mano de otro grupo. Es decir, hemos buscado un grupo en cada uno de los países.

En México, ¿cuándo estaría listo y de cuánta inversión hablamos?

México está planeado para el segundo semestre del próximo año en Ciudad de México. Esperamos que la inversión no pase de US$ 1 millón.

¿Qué le atrajo de esos mercados?

Son mercados a los que voy desde hace un tiempo para entenderlos, llevando el producto y la cocina de distintas formas. Tengo ocho años visitando Brasil constantemente, cocinando en distintos restaurantes y haciendo eventos. Eso me ha dado una idea para saber si el producto que tenemos es bienvenido. Lo mismo he hecho en los tres países, así como en otros donde no vimos que el mercado reaccionaba de la forma que queríamos al producto.

En los tres mercados, ¿en cuánto tiempo se recuperaría la inversión?

Es distinto en cada uno. México tiene un nivel de retorno más rápido que el resto porque el mercado es tan fuerte como el de Estados Unidos, pero la mano de obra y el costo de inversión es menor. Brasil tiene un costo similar al de México, pero las ventas son más bajas porque el espacio que hay en el mercado es más pequeño.

De otro lado, ¿tiene pensado ampliar la oferta de productos en supermercados?

Este año vamos a entrar con productos precocidos. Lo empezarán a ver en el mercado a partir de fines de julio. Lo seguiremos haciendo de la mano de nuestro socio estratégico, Oregon Foods.

¿Cuántos productos nuevos habrá?

Calculo que este año debemos estar metiendo unos 12 productos. Como sabes, Oregon Foods se vendió y quienes lo han comprado es un grupo fuerte que tiene muchas ganas de crecer y nosotros también en esta nueva etapa.

En cuanto a la categoría de salsas, ¿tiene pensado volver al mercado?

Sí, el proyecto que hicimos con Alicorp se descontinuó después de la pandemia. No vamos a repetir las salsas que hicimos con ellos, sino crear las que nosotros hacemos para el restaurante y que comercializamos de forma directa en nuestros platos.

¿Se hará como marca propia?

Sí, será una marca y línea propia de salsas que estará en supermercados para fines de este año. Queremos empezar con cinco productos y terminar con alrededor de 12. Las primeras cinco serían la salsa animal, la mayonesa de culantro, una salsa BBQ, una salsa de lomo saltado y otra de ají asado.