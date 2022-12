El director de la carrera de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad Le Cordon Bleu, Luis Fernando Terry, señaló que el consumo en restaurantes maneja dos escenarios en este momento. El primero está relacionado a un crecimiento de entre un 15% a 20% solo en diciembre; mientras que el segundo considera una moderada alza de entre 3% y 5%, sin mayor protagonismo de la etapa navideña o de fin de año.

“Antes del anuncio de (Pedro) Castillo, las proyecciones se inclinaban por ese 15% a 20% porque estamos en un mes tradicionalmente comercial, con un flujo determinado de personas que consumen en restaurantes, pero también que viajan y comen en locales de otras ciudades, hoteles o encargan comida, a propósito de la fecha”, explicó Terry, quien sostuvo que en las dos semanas previas a Navidad, los comensales gastan el doble de lo que invierten habitualmente.

El experto dijo que también se pone en riesgo el aumento en la demanda de los catering, cuyos servicios son requeridos por las empresas en este periodo; igual que de los aproximadamente 200 mil restaurantes a nivel país, perjudicados no solo por una menor venta, sino también por un encarecimiento de insumos como consecuencia del cierre de vías.

Esta posición fue reforzada por el empresario José del Castillo, dueño de La Red, Isolina y Las Reyes, quien sostuvo que si bien el fin de semana largo la afluencia de público todavía se ha dado de manera normal en sus negocios, lo que preocupa frente a los últimos hechos en el país, es un alza de productos indispensables para la elaboración de los platillos.

“La coyuntura del mundial genera que la gente se quede en sus casas para comer y disfrutar del fútbol, eso es un flujo menor ya anticipado. No obstante, que se encarezcan los insumos es algo incierto como empresa, pues puede alterar todo, en caso la situación en las carreteras empeore”, refirió el chef.

Del Castillo manifestó que las proyecciones para este último trimestre se encuentran en un 30% con respecto al año pasado, lo que se maneja de manera conservadora, dado los últimos hechos ocurridos en el país. “Es la cifra que se ha manejado a lo largo del año y esperamos que pueda mantener en esta etapa”, finalizó.

No descarta alza en restaurantes

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines del Perú (Ahora Perú), Blanca Chávez, sostuvo que el sector estimaba un crecimiento de aproximadamente el 30% en comparación a diciembre del 2021; ello, impulsado por la eliminación de las restricciones por el covid-19 y por el flujo económico que genera el pago de gratificaciones.

“Es muy probable que no lleguemos ni a la mitad de este estimado, empezando porque toda la gente que pensaba viajar ya lo postergó, pues tiene miedo de los acontecimientos en carreteras. Entonces, consumos en los restaurantes de los hoteles o en las ciudades destinos están en stand by”, anotó.

Además, no descartó que los restaurantes encarezcan los menús como consecuencia de un alza en los insumos, pese a que a este momento todavía no ocurre la variación. “Hasta ahora las reservas en restaurantes no han caído, pero en hoteles sí está sucediendo y obviamente también nos afecta”, añadió la representante, quien dijo que el sector aún se mantiene a una recuperación de 80% del 2019.

