En concreto, el ejecutivo estimó que el valor de la carne de cerdo sufrió un alza de entre el 8% y 10% con respecto al precio que mantenía el año pasado, ubicándose para las fiestas de Navidad y Año Nuevo una mayor expectativa en torno a una demanda de proteína nacional por encima de la importada.

“Hace cinco años, Perú importa 10 mil toneladas de carne de cerdo anuales. Mientras el consumo ha ido subiendo, la importación ha ido bajando; este año ubicamos 9 mil toneladas de importación y no se trata de un tema estacional”, explicó el representante.

En esa línea, el empresario sostuvo que lo que marca la diferencia para fin de año es la importación de piernas enteras con hueso y con piel, generalmente, por su consumo en la cena navideña como reemplazo del pavo. El otro corte predilecto es la panceta por su uso en las denominadas cajas chinas o parrillas.

“Lamentablemente, los cerdos no tienen tanta panceta como exige el mercado y se tiene que importar, pero es caro afuera y por eso viene poco”, explicó Buraschi, quien detalló que los países proveedores son España, Canadá, Estados Unidos y Chile.

De cara al consumidor, una pierna importada no puede estar menos de S/18 soles el kilogramo; en tanto, la panceta con piel y sin hueso está en un promedio de entre S/ 28 y S/ 30 el kilogramo, lo que también está sujeto al canal en el que se adquiera.

LEA TAMBIÉN: Porcicultores en alerta ante ingreso de carne porcina de Brasil

Buraschi manifestó que en el ranking de consumo del peruano se encuentra, en primer lugar, la panceta; seguido del cuello, chuleta y pierna. Este último corte sin piel y sin hueso, en fechas no navideñas, es más demandado para su consumo como jamón.

“Para esta navidad, la oferta de cerdo será amplia porque el precio está alto, por lo que de cara al consumidor no va a faltar. Lo único en contra son los precios elevados”, remarcó.

Producción y consumo

El vocero de ASIPAR explicó que la producción nacional para este año sería de 261 mil toneladas, mientras la importación proyectada es de 9 mil 800 toneladas.

En contraparte, el consumo per cápita anual estimado al cierre de este 2022 es de 9.7 kilogramos. “El año pasado el consumo per cápita anual fue de 9.2 kilogramos, estamos creciendo; sin embargo, seguimos teniendo el consumo más bajo de la región. Argentina tiene 16 kilos per cápita, México 20, Brasil 18″, anotó.