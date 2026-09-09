José Sáenz, gerente general de Megacentro, señaló que la empresa que actualmente cuenta con 250,000 metros cuadrados (m2) dentro de su portafolio peruano, contempla alcanzar el próximo año los 300,000 m2. Para ello, la firma gestiona la compra de un terreno en un área cercana al Centro de Lima, donde se implementará la tercera posición logística de la firma en la capital y la sexta a nivel nacional.

“Muy probablemente se concrete el crecimiento de Megacentro en esta zona, con un centro logístico que ya tiene comprometido al menos el 50% de su capacidad por clientes actuales”, adelantó el ejecutivo.

La proyección es que la nueva ubicación de Megacentro incorpore 50,000 m2 a la cartera, en línea con el crecimiento promedio anual desarrollado por la empresa. Así, el presupuesto estimado para la implementación de este condominio sería de alrededor de US$ 42 millones.

“Nuestros clientes tienen requerimientos de almacenes un poco más en la periferia de Lima; sin embargo, también es cierto que van complementando sus servicios en la medida que los operadores les ofrecemos servicios en zonas más cercanas al casco urbano”, expresó el vocero.

¿Qué cliente es el foco de la nueva expansión?

Sáenz recordó que una máxima de la compañía es que el crecimiento sea resultado de una demanda real en el mercado y no por especulación. En esa línea, el nuevo punto de operaciones contempla atender, principalmente, a clientes que ofrecen el servicio de última milla.

“Nuestro desarrollo se da ajustado a las necesidades de los diferentes clientes que tenemos. Entonces, si las empresas relacionadas al retail, ecommerce o con la entrega a servicios en cierta zona, demandan de espacios particulares para almacenar, definitivamente veremos la manera de coberturar esa oportunidad”, remarcó.

El ejecutivo sostuvo que de concretarse la ejecución del proyecto en esta zona de Lima, la obra en el terreno que se adqurirá solo contará con una etapa, dado que no tiene capacidad para ampliaciones.

“Son terrenos bastante limitados, teniendo en cuenta que disponer de áreas libres en zonas céntricas es difícil. Ya sabemos que si queremos estar en el casco urbano será por medio de espacios más pequeños en comparación a zonas periféricas como Lurín; por ejemplo, donde solo Megacentro Industriales Sur tiene 126,000 m2 de área techada”, precisó.

José Sáenz, gerente general de Megacentro. (Foto: Megacentro)

El vocero manifestó que Lima debería albergar tres ejes logístico, específicamente norte, sur y centro. De hecho, agregó, que por el acceso y el nivel de infraestructura, en la actualidad el servicio logístico en el eje sur está bien consolidado.

“En la medida que se empiece a mejorar, principalmente, vías y carreteras, es natural que se continue desarrollando el eje norte. En tanto, el eje centro, como tiene consolidación de industria y crecimiento demográfico, siempre tenderá a ser un polo atractivo, específicamente, en lo que concierne al Callao, avenidas Argentina y Universitaria y aledaños, que estarán requeridos para el despacho y servicios logísticos de última medida”, afirmó.

Descentralización en pausa por el momento

El representante sostuvo que si bien los mercados del interior, como Trujillo y Piura, son constantemente evaluados como parte de una estrategia de descentralización, la fortaleza de Lima como plaza impulsa a un crecimiento más acelerado hacia esta parte del país.

“Hoy, tenemos una participación de mercado que oscila entre el 25% y 28%. Nuestra mayor oferta se encuentra en Lurín en dos complejos que significan cerca de 200,000 m2 y el resto se distribuye en nuestras dos ubicaciones en Arequipa y una en Chiclayo”, explicó el ejecutivo.

Sáenz explicó que las oportunidades en Lima surgen a raíz del requerimiento de clientes que precisan de infraestructuras de mejor estándar, tales como alturas mayores, pisos de contracción compensada, seguridad, tecnología y demás. “Y esto permite que se mantenga posiciones sobre los 12 metros a niveles de planitud súper precisa. Además, de pisos que hacen posible incorporar tecnología, robótica, automatización. En conclusión, las características del producto están evolucionando”, finalizó.

El dato

La última incorporación de Megacentro fue la ampliación de 43,000 m2 en Megacentro Industriale Sur con una inversión de US$ 37 millones.

Megacentro también tiene operaciones en Chile y Estados Unidos.

Empresa cuenta con ocupaciones cercanas al 100% en sus condominios logísticos de Perú.