Megacentro cuenta con 250,000 m2 de almacenes logísticos en Perú. (Foto: Megacentro)
Megacentro cuenta con 250,000 m2 de almacenes logísticos en Perú. (Foto: Megacentro)
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Mayumi García
mailMayumi García

La chilena Megacentro observa un favorable escenario local para el crecimiento de almacenes industriales; ello, ante un contexto en que las empresas cada vez más sofisticadas se inclinan por una oferta mejorada en este tipo de instalaciones. A partir de esta realidad, la operadora de almacenes clase A traza el camino de su expansión, apalancado en una demanda real de sus actuales y potenciales clientes en Lima, pero también en provincias.

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