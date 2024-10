De acuerdo al reporte, siete de cada 10 consumidores senior aseguraron tener una baja conexión con las marcas; es decir, según dijeron, las empresas no presentan productos o servicios de su interés. Así, en detalle, un 77% de limeños entre 55 y 65 años del nivel socioeconómico B, principalmente, sostienen que “las marcas pocas veces conectan con sus necesidades”, mientras que un 66% de mayores de 66 años se pronuncian en la misma línea.

“La comunicación que los consumidores reciben de estas marcas no se alinean con sus expectativas, principalmente, en categorías como inmobiliaria, electrodomésticos, decoración y automotriz. Por ejemplo, en la categoría de decoración, el 42% de las mujeres no logran conectar con las marcas de este segmento, mientras 3 de cada 10 hombres no logra encontrar en la categoría automotriz un mensaje en línea a su búsqueda”, explicó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

El ejecutivo manifestó que el reto de las empresas con el público adulto mayor, transita por entender sus hábitos y expectativas, considerando que es un consumidor senior que está en una etapa de madurez, con proyectos consolidados o en camino de hacerlo. A ello, agregó que se trata de un segmento en el cual el 69% cuida su alimentación y seis de cada 10 realiza actividad física con frecuencia. “Su mirada de la vida es distinta y espera que las marcas le hablen con respeto y empatía, entendiendo que son un segmento activo y con capacidad de gasto”, añadió.

Las categorías más buscadas

El informe de Impronta Research señaló que las categorías más demandadas por este segmento de consumidores son ropa y calzado, especialmente, entre mujeres de 55 a 65 años de los niveles socioeconómicos A y B, mientras que los viajes son elegidos en mayor proporción por mujeres mayores de 66 años. Asimismo, la tecnología es sobre todo, favorita entre hombres de 55 a 65 años.

Al respecto, Oropeza resaltó el matiz digital que tiene el consumidor senior, teniendo en cuenta que si bien el canal principal de compra es el presencial, existe una importante interacción de los adultos con plataformas online.

“Las app delivery, así como las plataformas ecommerce son los entornos digitales más usados por el segmento senior. Por ejemplo, el canal ecommerce logra gatillar preferencias en el 33% de los adultos entre los 55 a 65 años, con una participación de los NSE A y B. Y es que hoy tenemos un consumidor senior abierto al uso de redes sociales, quien busca comunicarse y entender su entorno y la dinámica que tiene la tecnología y el mercado”, remarcó el experto.

El dato

Existe un 71% de consumidores senior, principalmente, hombres de 55 a 65 años y del nivel socioeconómico C que asegura se dedicará a desarrollar un negocio propio; en tanto, un 48% buscará estudiar y actualizarse. Asimismo, un 43% seguirá buscando trabajo como dependiente. “Los fondos de pensiones son una parte de los ingresos de este segmento, pero son muy pocos los que logran vivir con esta pensión. Por ello, la creación de un negocio que le permita ingresos sostenidos es una de sus principales búsquedas”, anotó.

Ficha técnica

Técnica: Cuantitativa

Metodología: Encuestas vía paneles online, duración 10 minutos

Perfil: Hombres y Mujeres, NSE A, B y C ; 55 años a más.

Zonas: Lima

Muestra: 200 encuestas

