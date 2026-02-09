Los representantes de marca de papelería, útiles de oficina y materiales de aseo y limpieza tienen plazo hasta el 13 de febrero de 2026 para confirmar su disponibilidad de stock y participar en la compra corporativa obligatoria que se realizará a través de los Catálogos Electrónicos de la Central de Compras Públicas (Perú Compras).

La medida busca garantizar el adecuado abastecimiento a las 249 entidades participantes en la compra más grande del año de estos bienes, a cargo de Perú Compras.

Luego de culminada la etapa de confirmación de stock, el proceso de contratación continuará únicamente con las Fichas-producto que hayan sido confirmadas por los representantes de marca acreditados, indicó la institución.

Asimismo, para garantizar que las adquisiciones consolidadas generen economías de escala y mejores precios para el Estado, se dispuso la exclusión de cuatro entidades por no alcanzar el monto mínimo de contratación a través de los Catálogos Electrónicos. Estas instituciones son: UGEL del Santa, Serpost S.A., UGEL Daniel Alcides Carrión y UGEL Pasco; las cuales podrán realizar las adquisiciones de estos bienes de manera individual mediante la plataforma electrónica, conforme a la normativa vigente.

La compra corporativa obligatoria de papelería, útiles de oficina y materiales de aseo y limpieza fue aprobada con la Resolución Directoral N° 0039-2025-EF/54.01 y forma parte de los mecanismos que el Estado utiliza para optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer la transparencia y asegurar el abastecimiento de bienes básicos.

Con estas medidas, se busca asegurar que los bienes que utilizan diariamente las entidades públicas lleguen de manera oportuna, contribuyendo así a un mejor funcionamiento del Estado para brindar un mejor servicio al ciudadano, refirió Perú Compras.