Hasta el 13 de febrero deben confirmar su stock para una de las compras más grandes del año a cargo de Perú Compras. (Foto: GEC)
Los representantes de marca de papelería, útiles de oficina y materiales de aseo y limpieza tienen plazo hasta el 13 de febrero de 2026 para confirmar su disponibilidad de stock y participar en la compra corporativa obligatoria que se realizará a través de los Catálogos Electrónicos de la Central de Compras Públicas (Perú Compras).

Luego de culminada la etapa de confirmación de stock, el proceso de contratación continuará únicamente con las Fichas-producto que hayan sido confirmadas por los representantes de marca acreditados, indicó la institución.

Asimismo, para garantizar que las adquisiciones consolidadas generen economías de escala y mejores precios para el Estado, se dispuso la exclusión de cuatro entidades por no alcanzar el monto mínimo de contratación a través de los Catálogos Electrónicos. Estas instituciones son: UGEL del Santa, Serpost S.A., UGEL Daniel Alcides Carrión y UGEL Pasco; las cuales podrán realizar las adquisiciones de estos bienes de manera individual mediante la plataforma electrónica, conforme a la normativa vigente.

La compra corporativa obligatoria de papelería, útiles de oficina y materiales de aseo y limpieza fue aprobada con la Resolución Directoral N° 0039-2025-EF/54.01 y forma parte de los mecanismos que el Estado utiliza para optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer la transparencia y asegurar el abastecimiento de bienes básicos.

Con estas medidas, se busca asegurar que los bienes que utilizan diariamente las entidades públicas lleguen de manera oportuna, contribuyendo así a un mejor funcionamiento del Estado para brindar un mejor servicio al ciudadano, refirió Perú Compras.

