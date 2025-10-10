Indecopi aprobó la compra del total de acciones de Energía Renovable del Sur por parte de Luz del Sur, filial de Acciona Energía Global. (Foto: Luz del Sur)
Indecopi aprobó la compra del total de acciones de Energía Renovable del Sur por parte de Luz del Sur, filial de Acciona Energía Global.
Redacción Gestión
Hace cuatro meses, la distribuidora peruana de energía eléctrica anunció la , filial del desarrollador global de energías limpias . A pocos meses de cerrar el 2025, ¿en qué etapa se encuentra esta operación?

A través de un hecho de importancia comunicado a la , Luz del Sur informó que fue notificada por el sobre la autorización para la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Energía Renovable del Sur.

Con esta aprobación, la empresa eléctrica señaló que se cumple una de las condiciones necesarias para concretar el cierre de la operación, aunque precisó que la transferencia efectiva de las acciones aún no se ha realizado. “Este hecho será oportunamente comunicado al mercado cuando ocurra”, agregó la compañía.

Costo de la operación

En junio, Luz del Sur comunicó, a través de un hecho de importancia, los detalles de la adquisición de Energía Renovable del Sur, filial de Acciona Energía Global. En ese momento, la compañía adelantó que el precio de compra acordado asciende a US$ 253 millones, monto sujeto a los ajustes habituales de caja que se aplican en este tipo de transacciones.

La ejecución y cierre de la operación están sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes establecidas en el acuerdo privado, entre ellas la autorización previa del Indecopi”, precisó entonces la empresa.

Cabe recordar que, en abril de 2021, el otorgó a Energía Renovable del Sur la concesión definitiva para desarrollar la central eólica ‘Parque Eólico San Juan’, de 131.1 MW, ubicada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca (Ica).

