Hace cuatro meses, la distribuidora peruana de energía eléctrica Luz del Sur anunció la adquisición del 100% de las acciones de Energía Renovable del Sur, filial del desarrollador global de energías limpias Acciona Energía Global. A pocos meses de cerrar el 2025, ¿en qué etapa se encuentra esta operación?

A través de un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Luz del Sur informó que fue notificada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sobre la autorización para la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Energía Renovable del Sur.

Con esta aprobación, la empresa eléctrica señaló que se cumple una de las condiciones necesarias para concretar el cierre de la operación, aunque precisó que la transferencia efectiva de las acciones aún no se ha realizado. “Este hecho será oportunamente comunicado al mercado cuando ocurra”, agregó la compañía.

Costo de la operación

En junio, Luz del Sur comunicó, a través de un hecho de importancia, los detalles de la adquisición de Energía Renovable del Sur, filial de Acciona Energía Global. En ese momento, l a compañía adelantó que e l precio de compra acordado asciende a US$ 253 millones , monto sujeto a los ajustes habituales de caja que se aplican en este tipo de transacciones.

“La ejecución y cierre de la operación están sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes establecidas en el acuerdo privado, entre ellas la autorización previa del Indecopi”, precisó entonces la empresa.

Cabe recordar que, en abril de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó a Energía Renovable del Sur la concesión definitiva para desarrollar la central eólica ‘Parque Eólico San Juan’, de 131.1 MW, ubicada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca (Ica).